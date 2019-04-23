Видеокамеры помогли задержать квартирных воров в Минске

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Запись камеры видеонаблюдения помогла найти воров, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Несколько месяцев назад из квартиры одной из многоэтажек стали пропадать ценные вещи. Обеспокоенный хозяин установил в комнатах камеры с датчиком движения и оповещения на смартфон. Воры не заставили себя ждать. А владелец сразу же вызвал милицию.





Как позже выяснилось, правонарушителями оказались ранее судимые друзья сына хозяина, которые украли ключи и, выждав время, проникли в квартиру.