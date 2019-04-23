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Видеокамеры помогли задержать квартирных воров в Минске
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Запись камеры видеонаблюдения помогла найти воров, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Несколько месяцев назад из квартиры одной из многоэтажек стали пропадать ценные вещи. Обеспокоенный хозяин установил в комнатах камеры с датчиком движения и оповещения на смартфон. Воры не заставили себя ждать. А владелец сразу же вызвал милицию.
Как позже выяснилось, правонарушителями оказались ранее судимые друзья сына хозяина, которые украли ключи и, выждав время, проникли в квартиру.
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Новости Беларуси. Запись камеры видеонаблюдения помогла найти воров, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Несколько месяцев назад из квартиры...
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