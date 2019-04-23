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Расписание Пасхальных богослужений и часы освящения пасхальной пищи в православных храмах Пинска

24.04.2019 — Разное | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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Расписание Пасхальных богослужений и часы освящения пасхальной пищи в православных храмах Пинска
Церковь Воскресения Словущего (ул. Первомайская, 15)

24 апреля. Великая Среда:

18.00 — Соборование.

25 апреля. Великий Четверток.

9.00 — Божественная Литургия.
18.00 — Утреня с чтением 12-ти Страстных Евангелий.

26 апреля. Великий Пяток.

14.00 — Вечерня с выносом Святой Плащаницы.
18.00 — Утреня с Чином погребения Спасителя.

27 апреля. Великая Суббота:

8.00 Божественная Литургия.
14.00 — 21.00 — Освящение пасох.
23.30 — Пасхальная Полунощница. Крестный ход. Утреня. Праздничная Литургия.

28 апреля. Светлое Христово Воскресение.

18.00 — Пасхальная Вечерня и Утреня.

Свято-Варваринский кафедральный собор (г. Пинск, ул. Советская, 34)

25 апреля. Великий Четверг:

9.00 — Литургия (молебен).
18.00 — Вечернее богослужение с чтением 12-ти Евангелий.

26 апреля. Великая Пятница:

14.00 — Вечерня с выносом Святой Плащаницы, утреня с Чином погребения Спасителя.

27 апреля. Великая Суббота:

8.00 — Литургия (молебен).
12.00 — 19.00 — Освящение куличей.

28 апреля. Светлое Христово Воскресение:

00.00 — Праздничная литургия (молебен).
16.00 — Концерт воспитанников воскресной школы.
17.00 — Вечернее богослужение.

29 апреля. Понедельник Светлой седмицы:

10.00 — Литургия, возглавляемая Архиепископом Пинским и Лунинецким Стефаном (молебен).
18.00 — Вечернее богослужение.

Храм Рождества Пресвятой Богородицы (г. Пинск, ул. Панковой, 6)

25 апреля. Великий Четверг:

7.00 — Таинство исповеди.
8.00 — Божественная литургия.
18.00 — Утреня с чтением 12-ти Страстных Евангелий.

26 апреля. Великая Пятница:

13.00 — Вечерня с выносом святой Плащаницы.

27 апреля. Великая Суббота:

13.00 — 17.00 — Освящение пасхальной трапезы.
23.30 — Пасхальная полунощница. Крестный ход.

Храм святых благоверных князей Петра и Февронии
(г. Пинск, ул. Солнечная, 80)

25 апреля. Великий Четверг:

8.00 — Исповедь. Божественная литургия.
18.00 — Утреня с чтением 12-ти Страстных Евангелий.

26 апреля. Великая Пятница:

14.00 — Вечерня с выносом святой Плащаницы. Исповедь. Утреня с чином погребения Спасителя.

27 апреля. Великая Суббота:

8.00 — Исповедь. Божественная литургия.
11.30 — 20.00 — Освящение пасох.
23.30 — Пасхальная Полунощница. Крестный ход. Утреня. Праздничная божественная литургия.

28 апреля. Светлое Христово Воскресение:

13.00 — Пасхальный праздничный концерт.
17.00 — Пасхальная Вечерня и утреня.

Строящийся храм святого мученика младенца Гавриила Белостокского (при детской больнице)

27 апреля. Великая Суббота:

15.00 — 18.00 — Освящение пасхальных куличей и яиц.

3 мая. День памяти святого мученика младенца Гавриила:

18.00 — Молебен.

Строящийся храм Николая Чудотворца (д. Галево)

27 апреля. Великая Суббота:

14.00 — Освящение куличей (около храма).
15.00 — Освящение куличей (около часовни).

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