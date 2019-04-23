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Расписание Пасхальных богослужений и часы освящения пасхальной пищи в православных храмах Пинска
24.04.2019 — Разное | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
24 апреля. Великая Среда:
18.00 — Соборование.
25 апреля. Великий Четверток.
9.00 — Божественная Литургия.
26 апреля. Великий Пяток.
14.00 — Вечерня с выносом Святой Плащаницы.
27 апреля. Великая Суббота:
8.00 Божественная Литургия.
28 апреля. Светлое Христово Воскресение.
18.00 — Пасхальная Вечерня и Утреня.
Свято-Варваринский кафедральный собор (г. Пинск, ул. Советская, 34)
25 апреля. Великий Четверг:
9.00 — Литургия (молебен).
26 апреля. Великая Пятница:
14.00 — Вечерня с выносом Святой Плащаницы, утреня с Чином погребения Спасителя.
27 апреля. Великая Суббота:
8.00 — Литургия (молебен).
28 апреля. Светлое Христово Воскресение:
00.00 — Праздничная литургия (молебен).
29 апреля. Понедельник Светлой седмицы:
10.00 — Литургия, возглавляемая Архиепископом Пинским и Лунинецким Стефаном (молебен).
Храм Рождества Пресвятой Богородицы (г. Пинск, ул. Панковой, 6)
25 апреля. Великий Четверг:
7.00 — Таинство исповеди.
26 апреля. Великая Пятница:
13.00 — Вечерня с выносом святой Плащаницы.
27 апреля. Великая Суббота:
13.00 — 17.00 — Освящение пасхальной трапезы.
Храм святых благоверных князей Петра и Февронии
25 апреля. Великий Четверг:
8.00 — Исповедь. Божественная литургия.
26 апреля. Великая Пятница:
14.00 — Вечерня с выносом святой Плащаницы. Исповедь. Утреня с чином погребения Спасителя.
27 апреля. Великая Суббота:
8.00 — Исповедь. Божественная литургия.
28 апреля. Светлое Христово Воскресение:
13.00 — Пасхальный праздничный концерт.
Строящийся храм святого мученика младенца Гавриила Белостокского (при детской больнице)
27 апреля. Великая Суббота:
15.00 — 18.00 — Освящение пасхальных куличей и яиц.
3 мая. День памяти святого мученика младенца Гавриила:
18.00 — Молебен.
Строящийся храм Николая Чудотворца (д. Галево)
27 апреля. Великая Суббота:
14.00 — Освящение куличей (около храма).
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