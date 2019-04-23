Песчаная буря в Гродно: небывалое природное явление достигло наших широт

Источник материала: Вороновская газета





Песчаная буря уже в Беларуси.

Сразу несколько очевидцев сегодня опубликовали видео и фото из Гродно, где пылевое облако окутало целый микрорайон. Местные жители стали свидетелями того, как небо приобрело белесый цвет. Синоптики утверждают, что это всего лишь песок с земли, который поднял порывистый ветер.

При этом не отрицают, что из-за отсутствия осадков воздух в Беларуси сейчас загрязнен твердыми частицами.

А вот еще одно видео уже с другого ракурса. Ряд погодных сайтов сообщает, что это та самая песчаная буря с Сахары, которая движется далеко на север в Норвежское море, к берегам Исландии и Гренландии через Европу. Особенно густые облака распространятся через Балеарские острова и северо-восточную Испанию во Францию, Швейцарию, Германию, страны Бенилюкса, Великобританию и Ирландию.

Видео: vk.com/ЧП Беларусь | Будь в курсе!

tvr.by