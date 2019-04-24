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«Не носить в кармане пачку денег». Почему банки вводят лимиты на снятие наличных без комиссии
25.04.2019 06:30 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Банки начали
Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY
Почему банк решил ввести комиссию за снятие наличных в своих же банкоматах?
— Принятие подобного решения (ввод комиссии за снятие наличных в банкоматах. — Прим. ред.) связано в первую очередь со стимулированием безналичных расчетов, которые сопровождаются развитием современных платежных механизмов и систем дистанционного банковского обслуживания, — поясняет заместитель председателя правления ОАО «Белинвестбанк» Александр Филиппович. — С каждым годом доля безналичных операций растет. Этот тренд характерен и для нашей страны. Но переход должен быть плавным. Понимая это, мы прорабатывали данный вопрос практически год.
Представитель банка приводит результаты исследования. Так, с 99% платежных карточек банка в месяц снимается наличными до 1500 рублей. «В соответствии с этой цифрой мы и установили сумму, начиная от которой будет взиматься комиссия за снятие наличных», — уточняют в банке.
В банке убеждены, что «сохранность денежных средств, контроль за расходами и масса бонусов — это то, что сегодня гарантирует любой канал дистанционного обслуживания».
— Мы предлагаем не носить в кармане пачку денег, а зарабатывать, получая money-back при расчете платежной карточкой и принимая участие в программах лояльности от платежных систем и рекламных играх.
Представитель банка также пояснил, почему с 2 мая баланс карточки в банкоматах и инфокиосках можно будет просматривать бесплатно только трижды в месяц.
— С развитием каналов дистанционного обслуживания, а я имею в виду интернет-банкинг и мобильное приложение, использование которых абсолютно бесплатное в Белинвестбанке, необходимость просмотра баланса карточки в банкоматах и инфокиосках отпадает. Более того, вы можете привязать к интернет- и мобильному банкингу карточку любого банка, которой пользуетесь. Исходя из статистических данных, менее 20% пользователей просматривают баланс карты в устройствах самообслуживания и делают это больше трех раз в месяц. Если же клиент пользуется не смартфоном, а обычным телефоном, после каждой операции ему приходит СМС-оповещение, в котором фиксируется остаток денежных средств на карте. СМС сохраняется в телефоне, а это значит, что вы всегда знаете, сколько денег на вашей карте.
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Банки начали вводить ограничения на снятие наличных без комиссии. Так, с 2 мая Белинвестбанк вводит лимиты на снятие наличных в банкоматах без комиссии. Еще одно...
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