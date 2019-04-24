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В Полоцке Вечный огонь — совсем не вечный. Только по праздникам

25.04.2019 08:40 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Вечный огонь в Полоцке оказался вовсе не вечным. В социальной сети "ВКонтакте" появилось фото, где нет пламени у памятника освободителям.


Вечный огонь в Полоцке / Сообщество "Жалоба. Полоцк и Новополоцк"

Местный краевед Алексей Буховецкий рассказал Еврорадио, что Вечный огонь действительно зажигают только в праздничные дни.

"Конечно, должен гореть всегда, — говорит Алексей Буховецкий. — В советские времена так горел, а теперь нет. Дефицит во всём, везде стараются экономить. Люди в войну погибали за Отечество, а современное поколение не может Вечный огонь включить. Только в определённые дни. Конечно, стыдно".

“Не задумывалась над этим вопросом”

В отделе культуры Полоцкого райисполкома Еврорадио подтвердили, что зажигают Вечный огонь только на государственные праздники.

— Он постоянно гореть должен? — вопросом на вопрос ответила начальник отдела Наталья Ганебная. — Горит всегда на государственные праздники. Это много раз в год. Последний раз горел 11 апреля — международный день памяти жертв фашистских концлагерей. 23 февраля проводим митинг, 9 мая, День государственного герба и флага... Всегда, когда проводятся патриотические мероприятия, зажигается Вечный огонь.

—  Но ведь это Вечный огонь, — переспросили мы. — Значит, должен гореть постоянно!

—  Даже никогда и не задумывалась над подоплёкой вашего вопроса. Информации, что мы экономим, у меня нет. Сколько я работаю, мы всегда включаем на праздники. И до меня так было.


Вечный огонь в Брестской крепости / festfoto.ru

Цена вопроса —  25 рублей за сутки

Сколько стоит Вечный огонь? Еврорадио обратилось с этим вопросом в ЖКХ Полоцка.

“У нас два газофицированных объекта: Вечный огонь на Кургане Бессмертия и возле памятника Воинам-освободителям, — рассказывает Еврорадио директор ЖКХ Александр Михалевич. — Стоимость услуги, которую нам оказывают газовщики, составляет приблизительно 25 рублей в сутки. Если это 12 часов [на это время Вечный огонь зажигают теперь в праздничные дни. — Еврорадио], то около 15 рублей. Задача, чтобы объекты горели круглосуточно, перед нашей организаций не ставилась. Как-то в городе было принято, чтобы Вечный огонь зажигался только в определённые праздники и мероприятия”.

В Беларуси есть мемориальные комплексы, где Вечный огонь горит постоянно.

“Вечный огонь и колокола у нас круглосуточно, — рассказывают Еврорадио в Хатыни. — Если только техническая ошибка происходит, то может исчезнуть. Но всё исправляется”.

В Брестской крепости Вечный огонь также горит постоянно.

“За месяц на Вечный огонь уходит около 1 тысячи кубометров газа, — рассказывает Еврорадио директор мемориального комплекса Григорий Бысюк. — Это около 700 рублей”.


 
 
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Вечный огонь в Полоцке оказался вовсе не вечным. В социальной сети "ВКонтакте" появилось фото, где нет пламени у памятника освободителям.
 
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