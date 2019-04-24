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Школьный праздник «Папа, мама, я – спортивная семья» собирает друзей

25.04.2019 20:52 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

В преддверии II Европейских игр, которые состоятся с 21 по 30 июня 2019 года в г. Минске, в ГУО «Средняя школа № 7 г. Бреста» прошел спортивный праздник «Папа, мама, я – спортивная семья».


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news65618.php

Школьный праздник «Папа, мама, я – спортивная семья» собирает друзей

Это мероприятие – продолжение школьного конкурса «Семья года». Семьи Платоненко, Ковган, Машковских, Пукит, Литвиновичей, Низовцов, Чернуличей подошли к этому этапу в отличной спортивной форме.


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news65618.php

Школьный праздник «Папа, мама, я – спортивная семья» собирает друзей

Состязание включало в себя клятву спортсменов и судей, разминку, поддержку болельщиков, преставление команд и, конечно, соревнования по тем видам спорта, которые включены в список II Европейских игр: баскетбол, футбол, стрельба, легкая атлетика, теннис.


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news65618.php

Школьный праздник «Папа, мама, я – спортивная семья» собирает друзей

Команды бегали, прыгали, стреляли, и каждый смог на своем этапе проявить мастерство и сноровку, ведь все члены семей занимались и занимаются спортом.


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news65618.php

Школьный праздник «Папа, мама, я – спортивная семья» собирает друзей

Отлично справились капитаны команд со своим заданием, которое объединило теннис, боулинг и хоккей. В финале конкурса участников ждал пока еще не олимпийский вид спорта – веселая рыбалка, где команды за 3 минуты должны были проявить смекалку и скорость в «ловле» рыбы. Все справились достойно. Танцевальный коллектив студии «МAY” под руководством Ноты Нотиной создал праздничное настроение.

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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  В преддверии II Европейских игр, которые состоятся с 21 по 30 июня 2019 года в г. Минске, в ГУО «Средняя школа № 7 г. Бреста» прошел спортивный праздник «Папа, мама, я –...
 
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