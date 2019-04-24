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Си Цзиньпин – Александру Лукашенко: «Под вашим руководством Беларусь вышла на траекторию роста»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Китай всегда может рассчитывать на поддержку нашей страны в любой сфере, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. А проведение такого форума – хорошая возможность, чтобы сверить политические и экономически курсы.
Си Цзиньпин, председатель КНР:
В завершении встречи были подписаны документы, которые станут основой для дальнейшей совместной работы. Среди них – межправительственное соглашение о международных перевозках пассажиров и грузов и концепция проведения Форума по региональному сотрудничеству и развитию в рамках инициативы «Пояс и путь».
После этого Си Цзиньпин показал Александру Лукашенко макеты футбольного стадиона и бассейна, которые китайская сторона предполагает подарить Беларуси. Строительство этих объектов предусмотрено отдельным соглашением.
На память о встрече главы государств обменялись подарками.
Фото. II Международный форум «Пояс и путь»
Фото. II Международный форум «Пояс и путь»
Фото. II Международный форум «Пояс и путь»
Фото. II Международный форум «Пояс и путь»
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Новости Беларуси. Китай всегда может рассчитывать на поддержку нашей страны в любой сфере, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. А проведение такого форума...
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