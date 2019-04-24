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Си Цзиньпин – Александру Лукашенко: «Под вашим руководством Беларусь вышла на траекторию роста»

25.04.2019 16:57 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Китай всегда может рассчитывать на поддержку нашей страны в любой сфере, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. А проведение такого форума – хорошая возможность, чтобы сверить политические и экономически курсы.

Си Цзиньпин – Александру Лукашенко: «Под вашим руководством Беларусь вышла на траекторию роста»

Си Цзиньпин, председатель КНР:
Индустриальный парк «Великий камень» стал образцом нашего сотрудничества. Я готов вместе с вами воспользоваться возможностью нашей встречи в рамках «Один пояс – один путь» для развития более глубокого двустороннего сотрудничества на благо наших народов. Под вашим руководством Беларусь вышла на траекторию роста. Вы добились больших успехов и в деле государственного строительства, и в экономическом развитии.

Александр Лукашенко: «Китай всегда может рассчитывать на нашу поддержку в любой сфере»

В завершении встречи были подписаны документы, которые станут основой для дальнейшей совместной работы. Среди них – межправительственное соглашение о международных перевозках пассажиров и грузов и концепция проведения Форума по региональному сотрудничеству и развитию в рамках инициативы «Пояс и путь».

Си Цзиньпин – Александру Лукашенко: «Под вашим руководством Беларусь вышла на траекторию роста»

Си Цзиньпин – Александру Лукашенко: «Под вашим руководством Беларусь вышла на траекторию роста»

После этого Си Цзиньпин показал Александру Лукашенко макеты футбольного стадиона и бассейна, которые китайская сторона предполагает подарить Беларуси. Строительство этих объектов предусмотрено отдельным соглашением.

На память о встрече главы государств обменялись подарками.

Си Цзиньпин – Александру Лукашенко: «Под вашим руководством Беларусь вышла на траекторию роста»

Си Цзиньпин – Александру Лукашенко: «Под вашим руководством Беларусь вышла на траекторию роста»

Си Цзиньпин – Александру Лукашенко: «Под вашим руководством Беларусь вышла на траекторию роста»
Фото. II Международный форум «Пояс и путь»
Си Цзиньпин – Александру Лукашенко: «Под вашим руководством Беларусь вышла на траекторию роста»
Фото. II Международный форум «Пояс и путь»
Си Цзиньпин – Александру Лукашенко: «Под вашим руководством Беларусь вышла на траекторию роста»
Фото. II Международный форум «Пояс и путь»
Си Цзиньпин – Александру Лукашенко: «Под вашим руководством Беларусь вышла на траекторию роста»
Фото. II Международный форум «Пояс и путь»

 
 
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Новости Беларуси. Китай всегда может рассчитывать на поддержку нашей страны в любой сфере, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. А проведение такого форума...
 
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