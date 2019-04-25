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Художник из Гомеля презентовал в Минске живописные копии ювелирных изделий из коллекции «Яйца Фаберже»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Пасхальный подарок для жителей Минска. Выставка картин гомельского художника Арсения Дворонина открылась в столице, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
С помощью кисти и красок мастер изобразил копии некоторых ювелирных изделий из коллекции «Яйца Фаберже». Работы выполнены в технике масляной живописи и помещены в рамы XVIII века.
Арсений Дворонин, член Белорусского союза художников:
Насладиться красотой и изяществом работ можно в выставочном комплексе Всехсвятского храма до 7 июня.
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Художник из Гомеля презентовал в Минске живописные копии ювелирных изделий из коллекции «Яйца Фаберже»
Новости Беларуси. Пасхальный подарок для жителей Минска. Выставка картин гомельского художника Арсения Дворонина открылась в столице, сообщили в программе...
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