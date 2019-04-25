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«Чувства переполняют». Поминальная литургия накануне годовщины аварии на ЧАЭС прошла в Свято-Никольском храме

25.04.2019 23:40 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Память о трагедии. 25 апреля в Свято-Никольском храме в Заводском районе накануне очередной годовщины аварии на Чернобыльской АЭС прошла поминальная литургия, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

«Чувства переполняют». Поминальная литургия накануне годовщины аварии на ЧАЭС прошла в Свято-Никольском храме

На молебен собрались несколько десятков человек – ликвидаторы последствий аварии, переселенцы.

«Чувства переполняют». Поминальная литургия накануне годовщины аварии на ЧАЭС прошла в Свято-Никольском храме

«Чувства переполняют». Поминальная литургия накануне годовщины аварии на ЧАЭС прошла в Свято-Никольском храме

Александр Крымский, начальник управления идеологической работы, культуры и по делам молодежи администрации Заводского района:
Для того, чтобы люди в этот день скорби были связаны между собой. Это очень личное, где надо быть с собой и своими мыслями.

«Чувства переполняют». Поминальная литургия накануне годовщины аварии на ЧАЭС прошла в Свято-Никольском храме

Лилия Беляева:
Меня чувства переполняют, потому что действительно уделили внимание. Сослужили молебен. Для нас это поддержка моральная.

«Чувства переполняют». Поминальная литургия накануне годовщины аварии на ЧАЭС прошла в Свято-Никольском храме

Школьники к годовщине Чернобыльской катастрофы подготовили рисунки. Экспозиция из нескольких десятков работ разместилась в районном Дворце детей и молодежи. Юные художники представили свой взгляд на события 30-летней давности.

«Чувства переполняют». Поминальная литургия накануне годовщины аварии на ЧАЭС прошла в Свято-Никольском храме

«Чувства переполняют». Поминальная литургия накануне годовщины аварии на ЧАЭС прошла в Свято-Никольском храме

Виктория Навицкая, заместитель директора по воспитательной работе Дворца детей и молодежи «Орион»:
Это страшная тема, страшная трагедия, поэтому школьники с особым трепетом и особым переживанием отнеслись к созданию этих работ.

«Чувства переполняют». Поминальная литургия накануне годовщины аварии на ЧАЭС прошла в Свято-Никольском храме

Только в Заводском районе столицы сегодня более 60 ликвидаторов аварии и 400 переселенцев.
 
 
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Новости Беларуси. Память о трагедии. 25 апреля в Свято-Никольском храме в Заводском районе накануне очередной годовщины аварии на Чернобыльской АЭС прошла...
 
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