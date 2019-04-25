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«Чувства переполняют». Поминальная литургия накануне годовщины аварии на ЧАЭС прошла в Свято-Никольском храме
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Память о трагедии. 25 апреля в Свято-Никольском храме в Заводском районе накануне очередной годовщины аварии на Чернобыльской АЭС прошла поминальная литургия, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
На молебен собрались несколько десятков человек – ликвидаторы последствий аварии, переселенцы.
Александр Крымский, начальник управления идеологической работы, культуры и по делам молодежи администрации Заводского района:
Лилия Беляева:
Школьники к годовщине Чернобыльской катастрофы подготовили рисунки. Экспозиция из нескольких десятков работ разместилась в районном Дворце детей и молодежи. Юные художники представили свой взгляд на события 30-летней давности.
Виктория Навицкая, заместитель директора по воспитательной работе Дворца детей и молодежи «Орион»:
Только в Заводском районе столицы сегодня более 60 ликвидаторов аварии и 400 переселенцев.
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«Чувства переполняют». Поминальная литургия накануне годовщины аварии на ЧАЭС прошла в Свято-Никольском храме
Новости Беларуси. Память о трагедии. 25 апреля в Свято-Никольском храме в Заводском районе накануне очередной годовщины аварии на Чернобыльской АЭС прошла...
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