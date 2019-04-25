Следователи озвучили статистику гибели на карьерах

Источник материала: Новости Волковыска

Затопленные карьеры – потенциальная угроза безопасности для человека.

Гибель 21 апреля 18-летнего жителя Волковысского района в заполненном водой заброшенном меловом карьере у деревни Зенчики Волковысского района в очередной раз обозначила проблему обеспечения безопасности возле этого вида водных объектов. Каждый год она обостряется по мере приближения лета, пишет Гродненская правда .

Водоемы, образованные после выработки полезных ископаемых, воспринимаются отдельными любителями активного отдыха на природе и туристами как уникальное место досуга, проведения фотосессий и видеосъемок, развлечения детей. А то, что здесь высокий риск, обусловленный большой глубиной и обрушением береговых свалов, ими игнорируется, что приводит к трагедиям. Особенно это характерно для глубоководных карьеров, расположенных в Гродно и городском поселке Красносельский Волковысского района. Невзирая на трагические случаи, их продолжают рекламировать, называя «белорусскими Мальдивами».

– В целях предупреждения гибели людей в карьерах в результате утоплений, реагирования на внесенные следователями представления об устранении их причин и условий рядом районных исполнительных комитетов принимались соответствующие решения, – подчеркивает начальник управления Следственного комитета по Гродненской области Олег Шандарович. – В частности, в марте 2015 года Волковысским райисполкомом принято решение «Об обеспечении безопасности в производственной зоне открытого акционерного общества «Красносельскстройматериалы»». В Гродно в июле 2017 года горисполкомом разработан план мероприятий по недопущению нахождения граждан на территории бывших меловых карьеров «Синька» и «Зеленка». Предписаны установка запрещающих знаков, информационных щитов и создание стационарных и мобильных постов. Проводятся рейдовые мероприятия добровольных дружин, разъяснительная работа с родителями и учащимися учебных заведений. Не говоря уже о рекультивации карьеров, привлечении правонарушителей к административной ответственности и иных мерах, реализация которых позволила стабилизировать ситуацию.





В Волковысском районе после принятия комплекса запрещающих мер зарегистрировано лишь два факта утопления людей в карьерах, а в Гродно – ни одного.

– Однако, проанализировав ситуацию, связанную с гибелью людей в карьерах за последнее десятилетие, мы считаем, что проблема решена не окончательно, – делает акцент Олег Станиславович, приводя статистику и примеры.

С начала 2009 года по настоящее время в производстве правоохранительных органов Гродненской области находилось 32 материала проверок по фактам утоплений и несчастных случаев с людьми в водоемах, образованных после выработки полезных ископаемых.

В области наибольшее число гибели в карьерах приходится на Волковысский район – 12. Регистрировались такие факты в Гродненском районе – шесть, Гродно – пять, Лидском, Сморгонском и Щучинском районах – по два, Зельвенском, Мостовском и Новогрудском – по одному.

Во всех случаях по результатам проверок делались выводы, что смерть граждан не носила криминальный характер. Причинами трагедий являются грубые нарушения запретов на посещение карьеров, игнорирование общих правил поведения на водных объектах самими погибшими.

К примеру, днем 30 июля 2013 года в карьере городского поселка Красносельский утонул 62-летний житель Волковысского района. Следователи выяснили, что он нырнул в воду по просьбе отдыхавшей рядом женщины, чтобы достать уплывший от ее ребенка мяч. При этом на берегу мужчина употреблял спиртные напитки. Содержание алкоголя в его крови составляло 2,5 промилле.

Вечером 15 августа 2015 года во время купания в карьере в деревне Пустоборы Зельвенского района утонул 47-летний житель соседней деревни. Следователи установили, что перед тем, как войти в воду, мужчина вместе со знакомыми употреблял спиртные напитки. Содержание алкоголя в его крови составило почти 3 промилле. Оказать помощь тонувшему друзья не смогли, с трудом доплыв до берега.





Обращает на себя внимание факт, что в числе утонувших есть трое несовершеннолетних.

Вечером 7 июля 2012 года в карьере около деревни Гожа Гродненского района во время купания утонула 17-летняя жительница Гродно. Вечером 18 июля 2014 года в карьере вблизи деревни Пышки Гродненского района, 12-летняя гродненка, оступившись, упала в воду и утонула. А днем 19 июля 2017 года во время купания в меловом карьере «Зеленка» в Гродно утонул 14-летний подросток.

В настоящее время принятые местными органами власти меры по запрету нахождения граждан у карьеров продолжают действовать. Однако контроль за их реализацией ответственными исполнителями ослаблен, убежден руководитель областного Следственного управления.

Нуждаются в обновлении информационные стенды, щиты и знаки с актуальной профилактической информацией. Не в полной мере выполняют свои превентивные функции субъекты профилактики.

В ходе осмотра места происшествия 21 апреля у деревни Зенчики, проверочных и процессуальных действий выдвинута обоснованная версия об утоплении. При этом следователи располагают данными, что погибший с друзьями употреблял спиртные напитки. Эти и иные причины и условия, приведшие к гибели человека в карьере, найдут свое отражение в представлении, которое после завершения проверки следователи направят в заинтересованные ведомства для принятия мер по предупреждению подобных фактов.

Всем гражданам правоохранители рекомендуют отдыхать и купаться только в разрешенных местах, соблюдая меры безопасности. Отдых должен приносить радость, а не горе.