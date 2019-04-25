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В художественной галерее Михаила Савицкого открывается выставка, расскзазывающая об европейских боевых искусствах

26.04.2019 — Разное | Светлы шлях  
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Источник материала: Светлы шлях

Фонд «Дирекция II Европейских игр» с Музеем истории города Минска и управляющим итальянской компании «Дисмас Трейдинг с.р.л.» Роберто Готти проводит работу по подготовке мероприятий по историческому фехтованию в рамках Культурной программы ІІ Европейских игр.

26 апреля в 16.00 в Художественной галерее Михаила Савицкого состоится торжественное открытие выставки «Европейские боевые искусства. От кузницы Вулкана до искусств Марса» (далее – выставка), которая станет первым проектом, реализованным в рамках Культурной программы ІІ Европейских игр 2019 года.

Накануне открытия проекта, в 15.00, состоится пресс-конференция, посвященная торжественному открытию выставки с участием представителей Дирекции (пл. Свободы, 15).

Также в рамках выставки 25 – 26 апреля 2019 года пройдет Международная научно-практическая конференция «Pax militaris: люди, вооружение, фортификация (от древности до начала XIX в.)».

К участию в конференции, соорганизатором которой выступит Институт истории Национальной академии наук Беларуси, приглашены ведущие историки из Италии, Великобритании, Швейцарии, Польши, России, Украины.

Просим обеспечить широкое информационное сопровождение открытия выставки и Международной научно-практической конференции.

 

 
Теги: Минск
 
 
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Фонд «Дирекция II Европейских игр» с Музеем истории города Минска и управляющим итальянской компании «Дисмас Трейдинг с.р.л.» Роберто Готти проводит работу по...
 
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