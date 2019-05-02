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Что решила комиссия по уплотнению семью паркингами, на которую жестко не пустили местных

03.05.2019 13:14 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Сегодня в администрации Первомайского района Минска прошло заседание комиссии по итогам общественного обсуждения планов застройки дворов в районе метро «Академия наук», где против воли местных хотят построить семь паркингов. На встречу пришли и местные жители, однако их не пустили туда по распоряжению замглавы района Василия Косовца. СМИ также не были допущены на заседание комиссии, причем в отношении одного из журналистов милиция применила силу, однако позже извинилась за свой поступок. За что борются местные жители и какое решение приняла в итоге комиссия — читайте в материале.


Фото: Станислав Шаршуков

В чем суть вопроса

Напомним, в начале апреля в Минске горячо прошла презентация проекта детальной планировки (ПДП) в районе Академии наук. Проектировщики предложили построить в границах улиц Коласа — Калинина — Чорного — Сурганова многоэтажку, семь паркингов, досуговый центр и детский сад.


Местные жители приняли ПДП в штыки, особенно идею с многочисленными паркингами, которые по сути им не нужны и значительно ухудшат их жизнь. Но внятных ответов на свои замечания народ не получил, а многие ответственные за разработку ПДП на презентацию попросту не пришли.

За время, прошедшее с момента презентации, местные жители собрали около тысячи подписей против уплотнения. Кроме этого, они предложили включить в комиссию трех местных жителей, однако администрация включила только одного — Татьяну Кнотько. Вместо двоих других туда включили работников местного ЖЭСа, которые живут на территории ПДП.


Фото: Станислав Шаршуков

Что решила комиссия

Напомним, что заседание, на которое пришли местные жители и активисты, началось с конфликта: милиционер Виталий Добровольский никого, кроме Татьяны Кнотько в кабинет не пустил. Корреспондента «Радыё Свабода» и вовсе грубо вытолкал. Выяснилось, что распоряжение не пускать на заседание комиссии людей дал замглавы администрации Первомайского района Василий Косовец. Он же — председатель комиссии.

Заседание комиссии завершилось спустя более двух часов.

Татьяна Кнотько рассказала, что большинство членов комиссии (8 человек) проголосовало за то, чтобы рекомендовать ПДП к утверждению. Сама Татьяна и один из работников ЖЭСа проголосовали против - с отправкой ПДП на доработку. "Он сказал, что мне стыдно в глаза будет смотреть, если я проголосую за", - говорит Татьяна. "Какой достойный человек",  - отреагировали местные.


Татьяна Кнотько. Фото: Станислав Шаршуков, TUT.BY

Единственная уступка, на которую пошли чиновники, так это то, что они направили письмо в Министерство архитектуры с просьбой уменьшить норматив обеспечения квартала машиноместами. Мол, на основании этого ответа комиссия приложит к своему решению особое мнение.

Татьяна же сегодня приложит к решению комиссии свое особое мнение по поводу того, почему ПДП в таком виде принимать нельзя. Это мнение согласовано с жителями квартала и основывается на расчетах, которые люди производили своими силами.

Во-первых, по словам Татьяны, даже представитель Минскградо подтвердила сегодня на комиссии, что паркинг на 360 мест в квартале строить нельзя. Мол, он противоречит ТКП.

Во-вторых, по словам Татьяны, представитель Минскградо также признала, что в расчетах озелененности территории должен быть коэффициент 22,6, а не 25, как в ПДП. А если этот коэффициент меньше 25, то строить наземные паркинги на те же 95 мест тут нельзя. Озелененность с показателем около 22,4-22,7 зафиксировано и в исследовании, которое за свой счет проводили местные.

По словам местных, они нашли и много других нарушений, которые они отразили в письме с 1200 подписями. Их же отразят и в особом мнении.

Кроме того, люди вообще сомневаются в легитимности решения комиссии, потому что два ее члена на заседание не явились. При этом, напомним, заменить отсутствующих членов инициативными жильцами чиновники не захотели.

 
Теги: Минск
 
 
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Местных жителей на заседание не пустили, журналистов - тоже. Подробности рассказала Татьяна Кнотько - единственная, кого включили в комиссию.
 
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