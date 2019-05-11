Bright Festival в Минске дал старт мероприятиям Европейских игр

пишет Наша нива. На стадионе «Динамо» в Минске происходит фестиваль Bright Festival, который дал старт мероприятиям Европейских игр,Наша нива.





Организаторы предполагали собрать на трибунах и танцполе более 20 тысяч зрителей.





Среди заявленных выступающих Лера Яскевич, J:Mors, «Ляпис-98» с Сергеем Михалком, а также украинские и российские музыканты — «Каста», Milmars и Светлана Лобода.





Это первый крупный фестиваль в Минске в этом году.



