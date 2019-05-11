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Bright Festival в Минске дал старт мероприятиям Европейских игр

11.05.2019 21:55 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Тысячи зрителей собрались на стадионе «Динамо» на концерт Михалка и Лободы.

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На стадионе «Динамо» в Минске происходит фестиваль Bright Festival, который дал старт мероприятиям Европейских игр, пишет Наша нива.

Организаторы предполагали собрать на трибунах и танцполе более 20 тысяч зрителей.

Среди заявленных выступающих Лера Яскевич, J:Mors, «Ляпис-98» с Сергеем Михалком, а также украинские и российские музыканты — «Каста», Milmars и Светлана Лобода.

Это первый крупный фестиваль в Минске в этом году.

фото Надежды Бужан


 
Теги: Минск
 
 
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Тысячи зрителей собрались на стадионе «Динамо» на концерт Михалка и Лободы.
 
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