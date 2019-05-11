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Bright Festival в Минске дал старт мероприятиям Европейских игр
Источник материала: Партизан
Тысячи зрителей собрались на стадионе «Динамо» на концерт Михалка и Лободы.
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На стадионе «Динамо» в Минске происходит фестиваль Bright Festival, который дал старт мероприятиям Европейских игр,
Организаторы предполагали собрать на трибунах и танцполе более 20 тысяч зрителей.
Среди заявленных выступающих Лера Яскевич, J:Mors, «Ляпис-98» с Сергеем Михалком, а также украинские и российские музыканты — «Каста», Milmars и Светлана Лобода.
Это первый крупный фестиваль в Минске в этом году.
фото Надежды Бужан
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Тысячи зрителей собрались на стадионе «Динамо» на концерт Михалка и Лободы.
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