|
«Виртуальный танк уже начинает стоить больше, чем реальный мотоцикл». Алейников: нужно юридически закрепить цифровое имущество
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. О цифровой экономике говорили в программе
Денис Алейников, член Совета по развитию предпринимательства при Президенте Республики Беларусь:
И этот виртуальный танк уже начинает стоить в какой-то момент больше, чем реальный мотоцикл. И возникает вопрос: а что это за имущество, как его отчуждать с использованием информационных систем, можно ли это наследовать. А потом дальше идёт вопрос, что аккаунты в Google, Apple – это тоже какое-то имущество, это то цифровое имущество, которое мы накапливаем, и это должны быть объекты гражданского оборота. Мы обсуждаем и предлагаем на сегодняшний день на уровне рабочих групп такие вещи, как цифровое имущество, в установленном порядке описать юридическим языком и внести, как объекты гражданских прав, в оборот.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«Виртуальный танк уже начинает стоить больше, чем реальный мотоцикл». Алейников: нужно юридически закрепить цифровое имущество
Новости Беларуси. О цифровой экономике говорили в программе «В обстановке мира».
|
Свежие газеты
Архив (Разное)