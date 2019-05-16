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Михаил Захаров: Я хотел возглавить минское «Динамо»

16.05.2019 21:30 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Главный тренер минской «Юности» Михаил Захаров заявил в программе «Марков. Ничего личного» на телеканале ОНТ, что хотел бы стать тренером «Динамо», которое недавно возглавил Александр Андриевский.


Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

«Конечно, хотел. В Континентальной хоккейной лиге любой хочет работать, ведь это лучший турнир в Европе. Это моя мечта.

При этом понимаю, что с „Юностью“ туда уже никогда не попаду. Этот вопрос давно не стоит», — сказал Захаров.

Он также выразил уверенность в том, что Александр Андриевский выведет «Динамо» в плей-офф.

«100%! У „Динамо“ будет семь легионеров плюс пригласят трех-четырех российских игроков. Думаю, Андриевский сделает хорошую команду», — заявил Михаил Захаров.

 
 
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Главный тренер минской «Юности» Михаил Захаров заявил в программе «Марков. Ничего личного» на телеканале ОНТ, что хотел бы стать тренером «Динамо», которое...
 
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