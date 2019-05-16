АПК, голландские лоукосты, туризм. Гродненский регион и Нидерланды активизируют сотрудничество

Источник материала: Вороновская газета





Об этом шла речь на встрече руководства облисполкома с Временным Поверенным в делах Королевства Нидерландов в Республике Беларусь Паула ван Ооствейна.





Как отметил заместитель председателя облисполкома Виктор Лискович, на территории области работают пять организаций с участием голландского капитала. По итогам прошлого года объем иностранных инвестиций из Нидерландов в экономику области составил 25,5 миллионов долларов. Все средства реализовались в эффективные проекты для региона. За счет привлечения этих инвестиций в минувшем году завершена реализация проекта ООО «Белагротерминал» по строительству маслоэкстракционного завода в Сморгони. Сейчас СООО «Клубника Плантс» реализует инвестпроект по строительству офисных и складских помещений со встроенными холодильными камерами, что существенно добавит предприятию экспортных преимуществ. Кстати, клубничное производство еще один районный проект, он расположен около деревни Бояры в Щучинском районе.





Если же собирать экономический итог прошлого года, цифры оказались в росте. Товарооборот области с Нидерландами за прошлый год составил 34 миллиона долларов и увеличился по сравнению с предыдущим годом на 7,4%. Удельный вес Королевства в товарообороте области составил 1,5%. В эту страну свою продукцию поставляют ОАО «Гродно Азот», ООО «Белтекс Оптик», СООО «Клубника Плантс», СООО «Беллатгран» и другие. Предприятия Гродненщины экспортируют в Королевство Нидерланды тракторы, прицепы и полуприцепы, посудомоечные машины, бумагу и картон.

– Несмотря на то, что наша страна по территории сравнительно небольшая, она занимает важное место в мире по экспорту сельскохозяйственных технологий и оборудования. Гродненское предприятие ООО «БИОКОМ ТЕХНОЛОГИЯ» сотрудничает с одной из наших компаний, производящих робототехнику для молочнотоварных ферм. Это взаимовыгодное и перспективное сотрудничество, и, бесспорно, его необходимо развивать, – отметил дипломат.





Паулу ван Ооствейну подробно рассказали о преимуществах и бизнес-льготах, которые представляются инвесторам в свободной экономической зоне «Гродноинвест». В частности, в прошлом году в СЭЗ зарегистрировали 7 новых предприятий в сфере логистики. В реализации таких проектов могут принять участие и компании из Нидерландов.





На встрече также поднимался вопрос возможности прихода лоукост-авиакомпаний из Нидерландов в Гродно. Еще одно прозвучавшее предложение – продажа иностранным инвесторам сельхозпредприятий. Такие хозяйства есть в каждом районе области. Более подробную информацию по этой теме для дипломата подготовит комитет по сельскому хозяйству и продовольствию.





Стороны намерены расширять сотрудничество и в сфере туризма.

– По безвизовому режиму на Гродненщину приезжают туристы из разных стран, в том числе из Королевства Нидерландов. Вскоре, мы надеемся, безвизовая зона будет распространена на всю Гродненскую область. Кроме того, Брестскую и Гродненскую безвизовые зоны планируется объединить, что позволит туристам беспрепятственно посещать Беловежскую пущу. Мы приглашаем туристов. Нам нужны и инвесторы из Нидерландов для открытия кафе, гостиниц, ресторанов. Мы можем предложить для гостиничного бизнеса здания, которые требуют обновления, а также и свободные участки в городе для строительства объектов. Инвесторы из Нидерландов могут принять участие и в развитии инфраструктуры Августовского канала, – подчеркнул Виктор Лискович.





Он ознакомил гостя с достопримечательностях Гродненщины, пригласил дипломата принять участие в Республиканском фестивале национальных культур, который пройдет в Гродно летом будущего года.





Татьяна ВАСИЛЁВКИНА

Фото: Артем ТУРЛАЙ, dzyannica.by и из архива https://grodnonews.by/