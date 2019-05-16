Героини нашего времени. Анастасия Хандрико из Несвижа

Источник материала: Нясвижскiя навiны

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Недавно семь жительниц нашего района, многодетные мамы, были награждены орденом Матери, — за их благородный и нелегкий труд по воспитанию детей. Сегодня мы продолжаем наш рассказ о них.

Награждена орденом Матери и Анастасия Хандрико из г. Несвижа, которая в настоящее время находится в декретном отпуске. Вместе с мужем Виталием воспитывает трех дочек и двух сыновей. Все детки еще маленькие — старшей, Софье, 9 лет. Девочка посещает музыкальную школу и ходит в третий класс СШ № 3 г. Несвижа. Там же, только в первом классе, обучается ее сестричка Дарина. Матвей и Илья посещают ясли-сад №5 г. Несвижа, а младшая, Ксения, пока дома с мамой, ведь ей всего два года.





Анастасия Павловна — прекрасная мать, ответственно относится к воспитанию детей. В этом ей помогает муж Виталий Сергеевич, такой же трудолюбивый, общительный и никогда не сидящий без дела, работающий индивидуальным предпринимателем.

Родители и дети ведут здоровый образ жизни, любят активный отдых на природе.

Подготовила Неонила ЛЮБАНЕЦ.