Рай для читателей: в Минске открылся самый крупный книжный магазин

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Минске после реконструкции открылся книжный магазин «Светоч». Он самый крупный в стране, передает телеканал «МИР 24».

На двух этажах разместились почти 70 тысяч изданий. Здесь художественная и научная литература, мировые бестселлеры и классика. Для удобства посетителей – мягкие диванчики и кресла, а также специальные табло, с помощью которого легче найти нужную книгу. Появилось кафе и конференц-зал, в котором будут проходить встречи с авторами.

«Я счастлива, что открылся такой магазин. Он просто невероятный. Есть презентационная площадка. Теперь это дом для писателей», – говорит писательница Наталья Батракова.

«Должны находиться в Сети, привозиться в Беларусь и производиться те книги, которые находят читателя. Хотя, безусловно, существует государственная дотация на книгоиздание. Поддерживается в первую очередь классика, а также детская книга, которая, безусловно, должна стоить несколько дешевле», – сообщил министр информации Беларуси Александр Карлюкевич.

Добавим, что реконструкция книжного магазина длилась почти год.