Источник материала: Кричевская жизнь

17 мая во Дворце Потемкина прошла международная акция «Ночь музеев-2019». Много музыки, аттракционы, праздничная торговля, игры, кукольные спектакль, fire-show, фейерверк и многое другое не оставили равнодушными участников, среди которых было много детей и подростков, их родителей и людей постарше. Словом, праздник подарил хорошее настроение и надолго запомнится его участникам. Представляем фотоотчет с этого праздничного мероприятия.

Более подробно читайте в районной газете.













































