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17 мая во Дворце Потемкина прошла международная акция «Ночь музеев-2019».
18.05.2019 — Разное | Кричевская жизнь
Источник материала: Кричевская жизнь
17 мая во Дворце Потемкина прошла международная акция «Ночь музеев-2019». Много музыки, аттракционы, праздничная торговля, игры, кукольные спектакль, fire-show, фейерверк и многое другое не оставили равнодушными участников, среди которых было много детей и подростков, их родителей и людей постарше. Словом, праздник подарил хорошее настроение и надолго запомнится его участникам. Представляем фотоотчет с этого праздничного мероприятия.
Более подробно читайте в районной газете.
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17 мая во Дворце Потемкина прошла международная акция «Ночь музеев-2019». Много музыки, аттракционы, праздничная торговля, игры, кукольные спектакль, fire-show, фейерверк
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