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17 мая во Дворце Потемкина прошла международная акция «Ночь музеев-2019».

18.05.2019 — Разное | Кричевская жизнь  
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Источник материала: Кричевская жизнь

17 мая во Дворце Потемкина прошла международная акция «Ночь музеев-2019». Много музыки, аттракционы, праздничная торговля, игры, кукольные спектакль, fire-show, фейерверк и  многое другое не оставили равнодушными участников, среди которых было много детей и подростков, их родителей и людей постарше. Словом, праздник подарил хорошее настроение и надолго запомнится его участникам. Представляем фотоотчет с этого праздничного мероприятия.

Более подробно читайте в районной газете.
17 мая во Дворце Потемкина прошла международная акция «Ночь музеев-2019».

17 мая во Дворце Потемкина прошла международная акция «Ночь музеев-2019».

17 мая во Дворце Потемкина прошла международная акция «Ночь музеев-2019».

17 мая во Дворце Потемкина прошла международная акция «Ночь музеев-2019».

17 мая во Дворце Потемкина прошла международная акция «Ночь музеев-2019».
17 мая во Дворце Потемкина прошла международная акция «Ночь музеев-2019».

17 мая во Дворце Потемкина прошла международная акция «Ночь музеев-2019».

17 мая во Дворце Потемкина прошла международная акция «Ночь музеев-2019».

17 мая во Дворце Потемкина прошла международная акция «Ночь музеев-2019».

17 мая во Дворце Потемкина прошла международная акция «Ночь музеев-2019».

17 мая во Дворце Потемкина прошла международная акция «Ночь музеев-2019».

17 мая во Дворце Потемкина прошла международная акция «Ночь музеев-2019».

 
 
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17 мая во Дворце Потемкина прошла международная акция «Ночь музеев-2019». Много музыки, аттракционы, праздничная торговля, игры, кукольные спектакль, fire-show, фейерверк
 
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