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В Солигорском районе остро отмечается рост заболеваемости острыми кишечными инфекциями.

18.05.2019 — Разное | Soligorsk News  
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Источник материала: Soligorsk News


14 мая 2019 11:13 2946

В Солигорском районе остро отмечается рост заболеваемости острыми кишечными инфекциями.

Автор: Эдуард Кидяев.

На территории Солигорского района отмечается рост заболеваемости острыми кишечными инфекциями и сальмонеллёзом. За апрель заболеваемость сальмонеллёзом увеличилась на 50%, а острыми кишечными инфекциями – в 2,5 раза.

Частой причиной заболевания является употребление в пищу фруктов и овощей, недостаточно хорошо вымытых либо вообще с элементами порчи, а также употребление молочной и творожной продукции, которая до приёма в пищу частенько длительное время хранится вне холодильника, что способствует появлению и росту микроорганизмов, вызывающих кишечные инфекции.

В Солигорском районе остро отмечается рост заболеваемости острыми кишечными инфекциями.

Помимо этого, практически все заболевшие сальмонеллёзом употребляли в пищу домашние куриные яйца преимущественно в сыром виде или жарили яичницу-глазунью. Ведь со слов пациентов: «Это же так вкусно! Обмакнуть хлебушком в красивый, яркий желточек да с жареной картошечкой!». Конечно каждый знает о пользе и ценности яиц для нашего организма, но в то же время при несоблюдении правил их приготовления обычный приём яиц может обернуться госпитализацией в инфекционное отделение. При этом и домашние – не значит безопасные. Так как именно при употреблении яиц в сыром, жареном виде увеличивается риск заболеть сальмонеллёзом.

В Солигорском районе остро отмечается рост заболеваемости острыми кишечными инфекциями.

Еще одним весомым фактором передачи сальмонеллёзной инфекции является недостаточно термически обработанное мясо, что часто наблюдается при приготовлении шашлыка. Вот как раз уже наступил сезон, когда большинство людей ездят на дачи, пикники, наслаждаются шашлыком на природе, и конечно же каждому хочется провести время с удовольствием. И для того, чтобы от отдыха остались лишь положительные воспоминания, необходимо помнить и  соблюдать элементарные правила профилактики кишечных инфекций. На первом месте, по эффективности, по-прежнему остается  соблюдение правил личной гигиены рук. Намного проще лишний раз помыть руки, чтоб в последующем ограничить себя от кишечного недуга.

Перед употреблением фруктов, овощей и ягод необходимо их тщательно промыть тёплой водой, а зелень дополнительно обдать кипятком. Сырые яйца желательно не употреблять, а варить яйца рекомендуется в течение 15 минут с момента закипания, жарить под крышкой также в течение 15 минут, что является более безопасным. Отдыхая на природе, шашлык следует хорошо прожаривать. При этом мясо нарезать толщиной не больше 4см на 4см, не насаживать плотно на шампур и не выкладывать на решетку для гриля. Не рекомендуется кормить таким мясом маленьких детей, так как система защиты от микробов у детей еще не сформирована, а риск заболеть сальмонеллёзом после употребления шашлыка у детей значительно выше, чем у взрослых, потому что как бы Вы не старались, шашлык не будет достаточно термически обработан.

В Солигорском районе остро отмечается рост заболеваемости острыми кишечными инфекциями.

При появлении первых симптомов острой кишечной инфекции обращайтесь за медицинской помощью. Берегите свое здоровье и здоровье своих близких!

Источник: ГУ»Солигорский зональный центр гигиены и эпидемиологии».

©Информационный отдел
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