Дункан Лоуренс - победитель «Евровидения-2019»





Второе место занял представитель Италии Махмуд с результатом 465 баллов. Замкнул тройку лидеров российский певец Сергей Лазарев с 369 баллами.





В последний раз исполнитель из Нидерландов побеждал в этом конкурсе в 1975 году.





Неожиданно белорусская исполнительница Зена оказалась на предпоследнем 25 месте. Хотя за день до финала интернет-гигант Google объявил собственный рейтинг участников «Евровидения-2019» в Тель-Авиве. И Зена по этому прогнозу попадала в шестерку сильнейших.





Напомним, суммарная аудитория конкурса превышает 250 миллионов человек, которое смотрели не только в Европе, но и по всему миру, в том числе в Австралии и США.





В финале участвовали 26 стран. В конкурсе, как известно, все решило голосование.



Любопытно, пишет gazeta.ru, что в этот раз результаты подсчета Google серьезно отличаются от рейтинга букмекеров. Согласно им, победителем «Евровидения» этого года должен был бы стать именно представитель Нидерландов Дункан Лоуренс с композицией «Arcade». А вот представитель Швеции, занимая высокое место в букмекерских конторах, не входил даже в десятку сильнейших по версии Google.











Кроме того, на сцене известная певица Мадонна подготовила три театрализованные песни. Блеск! Здесь же состоялась мировая премьера - трек Future. Организаторы не сообщают во сколько обошлось шоу. Ходят слухи, что концерты в целом стоят 1,5 миллиона долларов, но это только слухи.



