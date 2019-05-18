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Дункан Лоуренс - победитель «Евровидения-2019»

19.05.2019 02:01 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Завершилось самое крупное музыкальное состязание в Европе. Представитель Нидерландов Дункан Лоуренс исполнил композицию «Arcade».


Второе место занял представитель Италии Махмуд с результатом 465 баллов. Замкнул тройку лидеров российский певец Сергей Лазарев с 369 баллами.

В последний раз исполнитель из  Нидерландов побеждал в этом конкурсе в 1975 году.

Неожиданно белорусская исполнительница Зена оказалась на предпоследнем 25 месте. Хотя за день до финала интернет-гигант Google объявил собственный рейтинг участников «Евровидения-2019» в Тель-Авиве. И Зена по этому прогнозу попадала в шестерку сильнейших.  

Напомним, суммарная аудитория конкурса превышает 250 миллионов человек, которое смотрели не только в Европе, но и по всему миру, в том числе в Австралии и США.

В финале участвовали 26 стран.  В конкурсе, как известно, все решило голосование.

Любопытно, пишет gazeta.ru, что в этот раз результаты подсчета Google серьезно отличаются от рейтинга букмекеров. Согласно им, победителем «Евровидения» этого года должен был бы стать именно представитель Нидерландов Дункан Лоуренс с композицией «Arcade».  А вот представитель Швеции, занимая высокое место в букмекерских конторах, не входил даже в десятку сильнейших по версии Google.




Кроме того, на сцене известная певица Мадонна подготовила три театрализованные песни. Блеск! Здесь же состоялась мировая премьера - трек Future. Организаторы не сообщают во сколько обошлось шоу. Ходят слухи, что концерты в целом стоят 1,5 миллиона долларов, но это только слухи. 


 
 
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Завершилось самое крупное музыкальное состязание в Европе. Представитель Нидерландов Дункан Лоуренс исполнил композицию «Arcade».
 
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