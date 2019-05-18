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Азаренко и Барти выиграли титул в парном разряде на турнире в Риме

19.05.2019 17:50 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Белорусско-австралийский дуэт в составе Виктории Азаренко и Эшли Барти выиграл финал в парном разряде на турнире WTA в Риме.


Фото: vk.com/tennisby

В решающем матче Виктории и Эшли противостояли Анна-Лена Гренефельд (Германия) и Деми Схюрс (Нидерланды).

В первом сете Азаренко и Барти вели со счетом 3:0, но затем проиграли пять геймов подряд. Догнать соперниц они уже не смогли — 4:6.

Больше белоруска и австралийка расслабленности себе не позволяли. Они разгромили Гренефельд и Схюрс во втором сете — 6:0, а затем решили исход матча на супер тай-брейке — 10:3.

Напомним, что в одиночном разряде Виктория вылетела на стадии четвертьфинала, уступив будущей победительнице турнира — Каролине Плишковой — 7:6, 2:6, 2:6.

Далее Азаренко ждет участие во втором в сезоне турнире Большого шлема — «Ролан Гаррос».

 
 
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Белорусский-австралийский дуэт в составе Виктории Азаренко и Эшли Барти выиграл финал в парном разряде на турнире WTA в Риме.
 
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