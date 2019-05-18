В Бресте прошла игровая спартакиада многодетных семей

Источник материала: Виртуальный Брест

18 мая 2019 года на брестском гребном канале прошли необычные соревнования. 20 многодетных семей из Бреста состязались на семи игровых площадках.



Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news66326.php

Читать полностью в источнике с фото:





Участники проходили различные эстафеты, перетягивали канат, соперничали в силовых видах спорта, устраивали гонки на самокатах и многое другое. Спартакиаду под названием «7-Я» инициировало городское сообщество «Многомамы», которое объединяет свыше 250 многодетных семей Бреста. Идею поддержало управление спорта и туризма Брестского облисполкома, базой стал областной центр олимпийского резерва по гребле.



Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news66326.php

Читать полностью в источнике с фото:







Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news66326.php

Читать полностью в источнике с фото:







Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news66326.php

Читать полностью в источнике с фото:





По словам инициатора турнира, активной участницы сообщества «Многомамы» Оксаны Думки, спартакиада была приурочена к Международному Дню семьи, а провели ее в День физкультурника.



Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news66326.php

Читать полностью в источнике с фото:





Турнир завершился награждением победителей и концертом юных дарований городских творческих коллективов.



Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news66326.php

Читать полностью в источнике с фото:







Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news66326.php

Читать полностью в источнике с фото:







Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news66326.php

Читать полностью в источнике с фото:







Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news66326.php

Читать полностью в источнике с фото:



