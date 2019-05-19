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«Евровидение-2019»: итоги могут аннулировать
Источник материала: БДГ
Победителя шоу «Евровидение» Дункана Лоуренса могут дисквалифицировать из-за нарушения главного правила конкурса.
На канале
Официальный сайт «Евровидения» эту информацию не прокомментирует. Интернет-пользователи возмущены вскрывшимися обстоятельствами.
По правилам конкурса, композиция не должна быть исполнена на публике или выпущена коммерчески до 1 сентября предшествующего конкурсу года (То есть, до 1 сентября 2018 года).
На втором месте Mahmud из Италии, третье досталось российскому поп-певцу Сергею Лазареву.
Белорусская 16-летняя
Члены жюри в интервью порталу
Напомним, 64-й международный песенный конкурс «Евровидение-2019»
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Победителя шоу «Евровидение» Дункана Лоуренса могут дисквалифицировать из-за нарушения главного правила конкурса.
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