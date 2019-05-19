«Евровидение-2019»: итоги могут аннулировать

Победителя шоу «Евровидение» Дункана Лоуренса могут дисквалифицировать из-за нарушения главного правила конкурса.

На канале обнаружили YouTube пользователи обнаружили ролик с песней «Arcade», выложенный в июне 2017 года.

Официальный сайт «Евровидения» эту информацию не прокомментирует. Интернет-пользователи возмущены вскрывшимися обстоятельствами.

По правилам конкурса, композиция не должна быть исполнена на публике или выпущена коммерчески до 1 сентября предшествующего конкурсу года (То есть, до 1 сентября 2018 года).

На втором месте Mahmud из Италии, третье досталось российскому поп-певцу Сергею Лазареву.

Белорусская 16-летняя участница ZENA вышла в финал , она выступала под 19 номером. Однако оказалась всего на предпоследнем, 25-м месте из-за скандала. Перед началом конкурса стало известно, что Европейский вещательный союз отстранил от голосования белорусское жюри за нарушение правил.

Члены жюри в интервью порталу TUT.by рассказали, за кого они голосовали в первом полуфинале во вторник.