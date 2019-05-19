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Дешевле не будет. Почем сейчас продают и как выглядят самые бюджетные «однушки» Минска

20.05.2019 15:43 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Цены на вторичном рынке жилья сейчас замерли и остаются стабильными, особенно на квартиры эконом-класса: те, что расположены в хрущевках, брежневках и старых панельках. Покупательская активность, хоть и оживилась после возобновления кредитования Беларусбанком, но восстанавливается медленно. За счет этого растет предложение: на одного покупателя сейчас приходится 7−10 квартир, — рассказал аналитик группы компаний «Твоя Столица» Андрей Чернышев. — Летом ожидается сезонное снижение покупательской активности. И те продавцы, которые это понимают, уже сейчас идут на уступки.

REALTY.TUT.BY изучил риелторские базы и посмотрел, какие квартиры эконом-класса сейчас предлагают в Минске и почем их продают. Цены и фото — в материале.

В Соснах

Квартира площадью 32 квадратных метра расположена на первом этаже трехэтажки. Дом кирпичный, 1961 года постройки, расположен на улице Красина, 53. Санузел в квартире совмещенный, балкона нет. Продается за 36,1 тысячи долларов в эквиваленте, по 1135 за квадратный метр.


Фото: realt.by

Фото: realt.by

Фото: realt.by

Фото: realt.by

В Шабанах

«Однушка» площадью 34 квадратных метра находится на девятом этаже. Дом панельный, 1990 года постройки. Квартира расположена на улице Ротмистрова, 62.


Фото: t-s.by

Фото: t-s.by

В квартире, говорится в объявлении, требуется ремонт. Продают за 39,6 тысячи долларов в эквиваленте, по 1075 за квадратный метр.

В Степянке

Квартира площадью 31 квадратный метр находится на пятом этаже. Дом панельный, 1981 года постройки, после капремонта, расположен на улице Карвата, 17.


Фото: realt.by

Фото: realt.by

Продается за 37 тысяч долларов в эквиваленте, по 1209 за квадратный метр.

 

В Чижовке

Квартира площадью 35,5 квадратного метра, на первом этаже. Дом панельный, 1967 года постройки, расположен на улице Уборевича, 140. Санузел в квартире раздельный, есть балкон. Продается за 37,5 тысячи долларов в эквиваленте, по 1056 за квадратный метр.


Фото: realt.by

Фото: realt.by

Фото: realt.by

У ДК «МАЗ»

Квартира площадью 32 квадратных метра расположена на первом этаже. Дом кирпичный, двухэтажный, находится на улице Чайкиной, 11.


Фото: t-s.by

Фото: t-s.by

Фото: t-s.by

Бонусом к квартире идет сарай с погребом.


Фото: t-s.by

Продают жилье за 38,9 тысячи долларов в эквиваленте, по 1219 за квадратный метр.

Возле метро

Квартира площадью 30 квадратных метров расположена в кирпичном пятиэтажном доме на улице Авакяна, 36. Это в паре остановок от станции метро «Институт культуры».


Фото: Куфар. Недвижимость.

Фото: Куфар. Недвижимость.

Санузел в квартире совмещенный, есть балкон. В качестве бонуса новым владельцам хозяева оставляют стиральную машину и холодильник.


Фото: Куфар. Недвижимость.

Фото: Куфар. Недвижимость.

Продают квартиру за 39,9 тысячи долларов в эквиваленте, по 1325 за квадратный метр.

На Брилевской, 13

Квартира площадью 29 квадратных метров расположена в трехэтажной сталинке на первом уровне. Потолки — 2,9 метра. Санузел в квартире совмещенный, балкона нет.


Фото: realt.by

Фото: realt.by

Цена — 40 тысяч долларов в эквиваленте, по 1379 за квадратный метр.

 
Теги: Минск
 
 
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Аналитик рассказал, почему квартиры на минской «вторичке» пока не будут дешеветь. А мы посмотрели, сколько сейчас стоят самые бюджетные варианты.
 
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