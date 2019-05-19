ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Отчетный концерт хореографического отделения Ганцевичской ДШИ (фото)

20.05.2019 15:38 — Разное | Савецкае Палессе (Ганцевичи)  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Савецкае Палессе (Ганцевичи)

18 мая мая в городском Доме культуры прошел отчетный концерт хореографического отделения Ганцевичской детской школы искусств.

А вот и фотографии!

Отчетный концерт хореографического отделения Ганцевичской ДШИ (фото)

Отчетный концерт хореографического отделения Ганцевичской ДШИ (фото)

Отчетный концерт хореографического отделения Ганцевичской ДШИ (фото)

Отчетный концерт хореографического отделения Ганцевичской ДШИ (фото)

Отчетный концерт хореографического отделения Ганцевичской ДШИ (фото)

Отчетный концерт хореографического отделения Ганцевичской ДШИ (фото)

Отчетный концерт хореографического отделения Ганцевичской ДШИ (фото)

Отчетный концерт хореографического отделения Ганцевичской ДШИ (фото)

Отчетный концерт хореографического отделения Ганцевичской ДШИ (фото)

Отчетный концерт хореографического отделения Ганцевичской ДШИ (фото)

Отчетный концерт хореографического отделения Ганцевичской ДШИ (фото)

Отчетный концерт хореографического отделения Ганцевичской ДШИ (фото)

Отчетный концерт хореографического отделения Ганцевичской ДШИ (фото)

Отчетный концерт хореографического отделения Ганцевичской ДШИ (фото)

Отчетный концерт хореографического отделения Ганцевичской ДШИ (фото)

Отчетный концерт хореографического отделения Ганцевичской ДШИ (фото)

Отчетный концерт хореографического отделения Ганцевичской ДШИ (фото)

Отчетный концерт хореографического отделения Ганцевичской ДШИ (фото)

Отчетный концерт хореографического отделения Ганцевичской ДШИ (фото)

Отчетный концерт хореографического отделения Ганцевичской ДШИ (фото)

Отчетный концерт хореографического отделения Ганцевичской ДШИ (фото)

Отчетный концерт хореографического отделения Ганцевичской ДШИ (фото)

Отчетный концерт хореографического отделения Ганцевичской ДШИ (фото)

Отчетный концерт хореографического отделения Ганцевичской ДШИ (фото)

Отчетный концерт хореографического отделения Ганцевичской ДШИ (фото)

Отчетный концерт хореографического отделения Ганцевичской ДШИ (фото)

Отчетный концерт хореографического отделения Ганцевичской ДШИ (фото)

Отчетный концерт хореографического отделения Ганцевичской ДШИ (фото)

Отчетный концерт хореографического отделения Ганцевичской ДШИ (фото)

Отчетный концерт хореографического отделения Ганцевичской ДШИ (фото)

Отчетный концерт хореографического отделения Ганцевичской ДШИ (фото)

Отчетный концерт хореографического отделения Ганцевичской ДШИ (фото)

Отчетный концерт хореографического отделения Ганцевичской ДШИ (фото)

Отчетный концерт хореографического отделения Ганцевичской ДШИ (фото)

Отчетный концерт хореографического отделения Ганцевичской ДШИ (фото)

Отчетный концерт хореографического отделения Ганцевичской ДШИ (фото)

Отчетный концерт хореографического отделения Ганцевичской ДШИ (фото)

Отчетный концерт хореографического отделения Ганцевичской ДШИ (фото)

Отчетный концерт хореографического отделения Ганцевичской ДШИ (фото)

Отчетный концерт хореографического отделения Ганцевичской ДШИ (фото)

Отчетный концерт хореографического отделения Ганцевичской ДШИ (фото)

Отчетный концерт хореографического отделения Ганцевичской ДШИ (фото)

Отчетный концерт хореографического отделения Ганцевичской ДШИ (фото)

Отчетный концерт хореографического отделения Ганцевичской ДШИ (фото)

Отчетный концерт хореографического отделения Ганцевичской ДШИ (фото)

Отчетный концерт хореографического отделения Ганцевичской ДШИ (фото)

Отчетный концерт хореографического отделения Ганцевичской ДШИ (фото)

Отчетный концерт хореографического отделения Ганцевичской ДШИ (фото)

Отчетный концерт хореографического отделения Ганцевичской ДШИ (фото)

 


(Visited 9 times, 9 visits today)
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
18 мая мая в городском Доме культуры прошел отчетный концерт хореографического отделения Ганцевичской детской школы искусств. А вот и фотографии!
 
Новости дня
Новости разные
 
Как проходил первый этап акции «Не оставляйте детей одних»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

19.05.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Светлы шлях
Нясвижскiя навiны
Радзiма
Горецкий вестник
20.05.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика