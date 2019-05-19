18 мая мая в городском Доме культуры прошел отчетный концерт хореографического отделения Ганцевичской детской школы искусств.
А вот и фотографии!
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Отчетный концерт хореографического отделения Ганцевичской ДШИ (фото)
20.05.2019 15:38 — Разное | Савецкае Палессе (Ганцевичи)
Источник материала: Савецкае Палессе (Ганцевичи)
18 мая мая в городском Доме культуры прошел отчетный концерт хореографического отделения Ганцевичской детской школы искусств.
А вот и фотографии!
(Visited 9 times, 9 visits today)
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18 мая мая в городском Доме культуры прошел отчетный концерт хореографического отделения Ганцевичской детской школы искусств. А вот и фотографии!
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