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Криушенко огласил расширенный состав на матчи с Германией и Северной Ирландией в отборе к Евро-2020

20.05.2019 16:19 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Главный тренер сборной Беларуси Игорь Криушенко определился с расширенным списком футболистов, вызванных на домашние матчи квалификации чемпионата Европы-2020 против сборных Германии и Северной Ирландии, сообщает пресс-служба АБФФ.


Фото: abff.by

Сбор главной команды страны продлится с 3 по 11 июня. Дружина разместится в техническом центре Ассоциации «Белорусская федерация футбола» и будет тренироваться на комплексе футбольных полей АБФФ.

8 июня на поле «Борисов-Арены» в своем третьем матче квалификации Евро-2020 «белакрылыя» встретятся со сборной Германии. Противостояние начнется в 21.45.

11 июня сборная Беларуси примет в Борисове Северную Ирландию. Матч также начнется в 21.45.

Главный тренер включил в расширенный состав национальной команды 28 футболистов:

Вратари: Денис Щербицкий (БАТЭ Борисов), Александр Гутор («Динамо-Брест»), Андрей Климович («Шахтер», Солигорск).

Защитники: Александр Мартынович («Краснодар», Россия), Игорь Шитов («Динамо-Минск»), Денис Поляков («Урал», Екатеринбург, Россия), Максим Володько («Арсенал», Тула, Россия), Михаил Сиваков («Оренбург», Россия), Олег Веретило («Динамо-Брест»), Сергей Матвейчик («Шахтер», Солигорск), Никита Наумов («Жетысу», Талдыкорган, Казахстан), Захар Волков (БАТЭ, Борисов), Кирилл Печенин («Витебск»).

Полузащитники: Сергей Кисляк, Павел Нехайчик, Павел Савицкий (все — «Динамо-Брест»), Станислав Драгун, Игорь Стасевич (оба — БАТЭ, Борисов), Сергей Баланович, Юрий Ковалев, Валерий Громыко (все — «Шахтер», Солигорск), Иван Маевский («Астана», Казахстан), Михаил Гордейчук («Тобол», Костанай, Казахстан), Никита Корзун («Аль-Фатех», Эль-Хаса, Саудовская Аравия).

Нападающие: Денис Лаптев («Динамо-Брест»), Максим Скавыш (БАТЭ, Борисов), Евгений Шикавка («Лариса», Греция), Александр Макась («Ислочь», Минский район).

Окончательный список из 23 футболистов определится 27 мая.

3 июня

14.00 — пресс-конференция / для представителей СМИ (конференц-зал АБФФ, Минск, Победителей 20/3)

17.00 — открытая тренировка / полностью открытое занятие (КФП АБФФ, Минск, Победителей 22Е)

7 июня

16.00 — пресс-конференция / для представителей СМИ (конференц-зал АБФФ, Минск, Победителей 20/3)

17.00 — открытая тренировка / полностью открытое занятие (КФП АБФФ, Минск, Победителей 22Е)

10 июня

16.00 — пресс-конференция / для представителей СМИ (конференц-зал АБФФ, Минск, Победителей 20/3)

17.00 — открытая тренировка / полностью открытое занятие (КФП АБФФ, Минск, Победителей 22Е).

Напомним, что в марте сборная Беларуси стартовала в квалификации чемпионата Европы с выездных поражений от Нидерландов (0:4) и Северной Ирландии (1:2).

Что: квалификация Евро-2020, Беларусь — Германия

Когда: 8 июня, 21.45

Где: «Борисов-Арена»

Сколько: от 15 рублей

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Что: квалификация Евро-2020, Беларусь — Северная Ирландия

Когда: 11 июня, 21.45

Где: «Борисов-Арена»

Сколько: от 15 рублей

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Теги: Брест, Витебск
 
 
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Главный тренер сборной Беларуси Игорь Криушенко определился с расширенным списком футболистов, вызванных на домашние матчи квалификации чемпионата Европы-2020...
 
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