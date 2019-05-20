В Пинске прохожие задержали пьяных лихачей на «БМВ» после аварии

Источник материала: Виртуальный Брест

19 мая в Пинске неравнодушные граждане задержали пьяную компанию, которая разъезжала на машине по дворовой территории. За рулем авто находился нетрезвый мужчина, пассажир также был пьян.



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Примерно в 20.00 часов автомобиль «БМВ» под управлением нетрезвого водителя врезался в ограждение на придомовой территории. К счастью, в момент ДТП на территории никого не было. Нарушителей задержали прохожие.



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Позже на место ДТП прибыли сотрудники ГАИ .