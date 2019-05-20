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В Пинске прохожие задержали пьяных лихачей на «БМВ» после аварии

21.05.2019 06:26 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

19 мая в Пинске неравнодушные граждане задержали пьяную компанию, которая разъезжала на машине по дворовой территории. За рулем авто находился нетрезвый мужчина, пассажир также был пьян.


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news66369.php

В Пинске прохожие задержали пьяных лихачей на «БМВ» после аварии

Примерно в 20.00 часов автомобиль «БМВ» под управлением нетрезвого водителя врезался в ограждение на придомовой территории. К счастью, в момент ДТП на территории никого не было. Нарушителей задержали прохожие.


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news66369.php

В Пинске прохожие задержали пьяных лихачей на «БМВ» после аварии

Позже на место ДТП прибыли сотрудники ГАИ.

 
 
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  19 мая в Пинске неравнодушные граждане задержали пьяную компанию, которая разъезжала на машине по дворовой территории. За рулем авто находился нетрезвый мужчина,...
 
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