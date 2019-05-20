Какое белорусское оружие будет конкурировать с российским?

Одним из главных экспонатов выставки стало своего рода «оружие возмездия» президента Александра Лукашенко — ракетный комплекс «Полонез-М». Максимальная дальность стрельбы комплекса составляет — 290 км. Он оснащается ракетами типа А200 и А300. На многоосном шасси Минского завода колесных тягачей типа МЗКТ 7930-313 монтируется два комплекта пусковых контейнеров (восемь ракет).





Максимальное количество поражаемых целей залпом одной боевой машины — 8. Участок расположения восьми отдельных целей, поражаемых одним залпом БМ — 20 на 20 км. Несомненно, «Полонез-М» — грозное оружие, и гордость за обладание таким ракетным комплексом с белорусской стороны вполне оправданна. К примеру, российская РСЗО «Смерч» существенно уступает белорусскому «Полонезу» в дальности стрельбы. Она у «Смерча» составляет всего 120 км.





Кроме того, Беларусь создала практически новый зенитный ракетный комплекс средней дальности «Бук-МБ3К». Он был впервые показан на MILEX-2019. По мнению белорусских разработчиков, по своим разведывательным, огневым и маневренным возможностями новый «Бук» не уступает современным аналогичным ЗРК средней дальности. При этом, насколько можно судить, соотношение цена/боевые свойства является весьма привлекательным для целого ряда стран, не являющихся производителями вооружений такого класса.









В ЗРК «Бук-МБ3К», по мнению разработчиков, реализован целый ряд новых технических решений, которые ставят разработанный комплекс в один ряд с самыми современными ЗРК средней дальности, отвечающими тенденциям развития средств ведения вооруженной борьбы в воздушном пространстве.





Для самоходной огневой установки (СОУ) разработана новая твердотельная РЛС S-диапазона с фазированной антенной решеткой, что позволило увеличить дальность обнаружения целей типа истребитель до 130 км, увеличить количество целевых каналов СОУ при стрельбе, а также обеспечить уверенное сопровождение целей в условиях радиоэлектронного противодействия.



