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Какое белорусское оружие будет конкурировать с российским?

21.05.2019 07:10 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В Минске завершилась выставка вооружений MILEX-2019, в ходе которой белорусские военные представили свое «оружие возмездия», новинки техники и модернизированные варианты советских ЗРК. Представленные образцы, как ожидается, будут конкурировать с российским вооружением на рынках третьих стран.

Какое белорусское оружие будет конкурировать с российским?
Одним из главных экспонатов выставки стало своего рода «оружие возмездия» президента Александра Лукашенко — ракетный комплекс «Полонез-М». Максимальная дальность стрельбы комплекса составляет — 290 км. Он оснащается ракетами типа А200 и А300. На многоосном шасси Минского завода колесных тягачей типа МЗКТ 7930-313 монтируется два комплекта пусковых контейнеров (восемь ракет).

Максимальное количество поражаемых целей залпом одной боевой машины — 8. Участок расположения восьми отдельных целей, поражаемых одним залпом БМ — 20 на 20 км. Несомненно, «Полонез-М» — грозное оружие, и гордость за обладание таким ракетным комплексом с белорусской стороны вполне оправданна. К примеру, российская РСЗО «Смерч» существенно уступает белорусскому «Полонезу» в дальности стрельбы. Она у «Смерча» составляет всего 120 км.

Кроме того, Беларусь создала практически новый зенитный ракетный комплекс средней дальности «Бук-МБ3К». Он был впервые показан на MILEX-2019. По мнению белорусских разработчиков, по своим разведывательным, огневым и маневренным возможностями новый «Бук» не уступает современным аналогичным ЗРК средней дальности. При этом, насколько можно судить, соотношение цена/боевые свойства является весьма привлекательным для целого ряда стран, не являющихся производителями вооружений такого класса.


В ЗРК «Бук-МБ3К», по мнению разработчиков, реализован целый ряд новых технических решений, которые ставят разработанный комплекс в один ряд с самыми современными ЗРК средней дальности, отвечающими тенденциям развития средств ведения вооруженной борьбы в воздушном пространстве.

Для самоходной огневой установки (СОУ) разработана новая твердотельная РЛС S-диапазона с фазированной антенной решеткой, что позволило увеличить дальность обнаружения целей типа истребитель до 130 км, увеличить количество целевых каналов СОУ при стрельбе, а также обеспечить уверенное сопровождение целей в условиях радиоэлектронного противодействия.

Отличительная особенность всех модернизируемых средств ПВО советской эпохи силами белорусской промышленности — перевод их на новую, разработанную в Беларуси колесную базу — либо разработки Минского автомобильного завода, либо Минского завода колесных тягачей. В частности, для боевых средств ЗРК «Бук-МБ3К» Минским заводом колесных тягачей разработано четырехосное полноприводное шасси МЗКТ-69225 с колесной формулой 8х8, управляемыми колесами двух передних осей, повышенной грузоподъемностью, которая составляет 17 300 кг и более мощным 500-сильным двигателем. Это позволяет огневым средствам комплекса совершать марши со скоростью 60 км/ч. iv>

Также белорусы подвергли весьма глубокой модернизации зенитный ракетный комплекс «Оса-АКМ».

И столь же глубокой модернизации (вплоть до смены колесной базы) была подвергнута транспортно-заряжающая машина к ЗРК «Оса-АКМ». Вначале была проведена опытно-конструкторская работа по модернизации боевых средств из состава ЗРК «Оса». В ходе нее белорусскими промышленниками решена задача увеличения дальности обнаружения и повышения точности определения координат цели, улучшена помехозащищенность электронных систем, повышены боевые возможности станции сопровождения и визирования ракет, что позволило эффективней обнаруживать, сопровождать и уничтожать малоразмерные цели, в том числе беспилотные летательные аппараты.

По большому счету, модернизированные белорусским военно-промышленным комплексом образцы советского зенитного ракетного вооружения так или иначе будут конкурировать на рынках третьих стран с аналогичными ЗРС и ЗРК, разработанными в России.


Вместе с тем здесь следует учитывать и несколько других факторов. Во-первых, Беларусь — независимое государство и вправе решения в сфере военно-технического сотрудничества с зарубежными государствами принимать самостоятельно. «Запретить не можем, — отмечают российские специалисты, — свое надо делать на голову лучше». Во-вторых, отечественные разработчики не стоят на месте и предлагают потенциальным покупателям кардинально новое оружие с продвинутыми характеристиками. Наконец, иностранные заказчики предпочитают в огромном большинстве случаев иметь дело с оригинальным разработчиком, нежели чем с предприятиями со стороны.
 
Не стоят на месте россияне и в плане модернизации своего вооружения. В той же «Осе» практически полностью заменили операторный отсек, перешли на цифру, сделали цветные мониторы.

Тем не менее, подобный сектор на рынке вооружений реально существует, и есть все основания полагать, что Беларусь не собирается упускать своего шанса в сфере модернизации и ремонта зенитной ракетной техники, пишет Газета.ру.

Запрос на такое вооружение есть, особенно в странах третьего мира.


Среди многих других образцов белорусского вооружения и военной техники на открытой площадке выставки MILEX-2019 была представлена трехкоординатная комбинированная твердотельная радиолокационная станция VHF и S диапазонов «Восток-3Д». Максимальная дальность обнаружения целей РЛС «Восток-3Д» — 360 км; измеряемые первичные координаты и параметры — азимут, дальность, угол места и радиальная скорость; разрешающая способность: по дальности — 200 м, по азимуту — 5,5 град, по углу места — 1,2 град, по радиальной скорости — 10 м/сек; время свертывания и развертывания — не более 8 мин.

Однако российский радиолокационный комплекс 55Ж6МЕ «Небо-М» на голову выше всех своих возможных конкурентов. Подобного инженерного решения в мире просто нет. Помимо всего прочего, при очень большой дальности обнаружения воздушных объектов (600 км) РЛК 55Ж6МЕ очень мобилен — время свертывания/развертывания не превышает 15 мин.

Кстати, на MILEX-2019 были представлены и российские производители. В частности, АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей» продемонстрировал модели, видеоролики и медиапрезентации о ЗРС С-400 «Триумф», ЗРК «Бук-М2Э» и ЗРК «Тор-М2Э», а также ЗРК «ОСА-АКМ1». Основным звеном в экспозиции стал натурный образец тренажера 9Ф678М, обеспечивающий обучение и индивидуальную тренировку расчетов ЗРК «Тор-М2Э» в обстановке, максимально приближенной к боевой. На открытой выставочной площади экспонировался натурный образец универсального мишенно-тренировочного комплекса 9Ф6021Э «Адъютант».

Большим вниманием пользовался и российский ЗРК «Тор-М2К». Вооруженные силы Беларуси получили пять батарей этого ЗРК. Белорусские военные высоко оценили эту системы и говорили об этом на выставке во весь голос. При этом они явно намерены продолжить закупки «Торов». К безусловным достоинствам этого ЗРК относится боевой опыт, который «Тор» получил в ходе боевых действий на Ближнем Востоке.

MILEX-2019 считается крупнейшим в Восточно-Европейском регионе международным форумом военно-технического сотрудничества. Примерно 70% выставочных площадей в комплексе «Минск-арена» были заняты предприятиями военно-промышленного комплекса Беларуси, 20% — российскими холдингами и отдельными предприятиями и примерно 10% — иностранными участниками MILEX-2019.

 
Теги: Минск
 
 
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В Минске завершилась выставка вооружений MILEX-2019, в ходе которой белорусские военные представили свое «оружие возмездия», новинки техники и модернизированные...
 
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