Александр Мальцев: «Награды, деньги – всё своровали!»

Источник материала: Аргументы и факты

Виктория Хесина, АиФ.ru: Александр Николаевич, первые коньки свои помните?

Александр Мальцев: Отец полозья смастерил и к валенкам прикрепил. Я и этому был рад. Когда в семье растут 8 детей, много не ждёшь.

Я из Кирово-Чепецка. Закрытый город, химкомбинат, одно время даже кинотеатр не работал. Кроме дворов, там и не было ничего. И вот мы играли двор против двора: летом — в футбол, зимой — в хоккей. А потом сделали клуб «Олимпия», стадион, появились секции футбола и хоккея, все ребята ринулись туда. Я жил на этом стадионе — тренировался, помогал лёд заливать, чистить. Там мне, как ветерану детского хоккея, и выдали первые настоящие коньки, клюшку (улыбается). Мечта сбылась!

А о чём мечтает нынешнее поколение? Видимо, о телефонах, компьютерах. Мне кажется, к беззаботности они стремятся. Сейчас все лёгкой жизни хотят, трудиться не нравится. Но в хоккее надо трудиться.

С сухарями к Андропову

— Говорят, Бесков вас в футбольное «Динамо» хотел забрать. Аркадий Чернышёв помешал, не отпустил из хоккея.

— Мне тогда 18 было. Хоккеисты и футболисты «Динамо» на одной базе жили. Решили сыграть в футбол. Чем-то я удивил Бескова, предложил он к нему перейти. А надо сказать, что футбол стоял повыше хоккея. Только имя Яшина чего стоило. В общем, уже пошли разговоры, что я с футболистами лечу в Бразилию. И вызывает меня председатель центрального московского «Динамо» Дерюгин. У него в кабинете Бесков и Чернышёв. Решают, кем мне быть — футболистом или хоккеистом. Встаю и говорю: «Извините, не тот я человек, что может обмануть, подвести. В „Динамо“ меня привёл Аркадий Иванович. У него в хоккее и остаюсь». И, кстати, Бесков обиду не затаил, отношения с ним были очень хорошие.

— Хорошие отношения у вас, кажется, были и с Андроповым.

— Расскажу, как познакомились. Хоккейное «Динамо» подчинили КГБ, и меня как капитана пригласили к Андропову. Так тёща мне сухарей насушила. Реально. Сказала: «Чувствую, из этого кабинета не вернёшься». Ну, я и взял их с собой. Поговорили с Андроповым про команду. В конце разговора рассказываю ему про сухари. Он: «Это шутка, что ли?» Я сумку открываю и показываю (смеётся).

Как бы сказать, чтобы не обидеть ни себя, ни ребят... Но Юрий Владимирович тепло ко мне относился. Не то чтобы я мог к нему в любой момент обратиться, но какие-то вопросы, например, с квартирами для хоккеистов, он помогал решать.

— В прошлом году к 100-летию Анатолия Тарасова тренеру установили памятник, выставку открыли. 100-летие Аркадия Чернышёва в 2014-м особо не отмечали.

— Вот и получается, что Тарасов — легенда, а Чернышёв — так. А ведь если бы не Аркадий Иванович, то я не знаю, где бы был наш хоккей! Да, в сборной Тарасов и Чернышёв работали в тандеме, дополняли друг друга. И другого такого тандема нет и не будет. Но все эти звания чемпионов мира и Олимпийских игр (с 1963 по 1972 г.) мы как получили? Чернышёв тогда был старшим тренером, а Тарасов — вторым. А когда сборную три года возглавлял Тарасов, та не выиграла ничего.

Конечно, ЦСКА, что при Тарасове, что при Тихонове, регулярно выигрывал чемпионат СССР. Но за ЦСКА стояло Минобороны, они могли забрать любого приглянувшегося игрока на службу в армию. «Динамо» с Чернышёвым получало только «остатки» от армии.

А ещё Тарасов преуспевал, как бы сейчас сказали, по части пиара. Он везде светился, общался с журналистами. А Аркадий Иванович не лез за славой, просто делал своё дело... И если Тарасов был диктатор, то к Чернышёву можно было всегда прийти поговорить по душам. Другого такого тренера я не встречал. Он мне как отец был. Помогал привыкнуть к «Динамо», к сборной, к Москве, в которой я совсем мальчишкой оказался — в 17 лет.

Я только один случай помню, чтобы Чернышёв из себя вышел. На Чемпионате мира дело было — 1969-м или в 1970-м, точно не скажу. Сидим в раздевалке после 2-го периода, грустные, матч проигрываем. Ну и один человек запел: «Это есть наш последний и решительный бой...». Аркадий Иванович ему: «Ну, ты, певун, глохни!» Команду как подменили после этих слов. Мы вышли на лёд, выиграли матч.

— А ведь считается, что именно потому, что Тарасов пел в раздевалке «Интернационал», настрой у команды менялся.

— Нет (улыбается).

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«Мы же как рабы были»

— Сын Чернышёва рассказывал, что когда обществу «Динамо» исполнилось 60 лет, то отца, в отличие от многих, никак не отметили. И это сильно подкосило его.

— Грамоту дали Аркадию Ивановичу и всё. Он очень переживал из-за такого отношения, попал в Боткинскую с инсультом. Это его и погубило. Так поступить с таким человеком! Хотя, чего там говорить... У нас с людьми церемониться не принято. Мы вот с Давыдовым недавно оказались не нужны «Динамо» (Мальцев и Давыдов входили в руководство ХК «Динамо». — Ред.), ветеранское движение разогнали, тех, кто занимался клубом, когда тот два раза выигрывал Кубок Гагарина (2012 и 2013 гг.).

А как Льва Яшина в своё время убрали? А как с Харламовым по-свински поступили?

— Вы про то, что Виктор Тихонов не взял его в сборную на Кубок Канады в 1981 г.?

— Да. Валера накануне на турнире в Италии стал самым результативным хоккеистом. И вдруг Тихонов (главный тренер сборной 1977–1991 гг. — Ред.) убирает его из команды. Спрашиваем: «Почему?». Тихонов молчит. Я к Валере: «За что так с тобой?» Он: «Саш, сам не понимаю, почему он так со мной поступил». Это был наш последний разговор... А по прилёте в Канаду мы узнали, что Харламов насмерть разбился в аварии. Я и ещё несколько игроков попросили Тихонова отпустить нас на похороны в Москву. Тихонов отрезал: «Сколько таких Харламовых ещё будет». Это он так про моего самого близкого друга сказал.

— Двукратный олимпийский чемпион, девятикратный чемпион мира — это то, что дал хоккей. А что хоккей забрал?

— Дал хоккей? Мы в хоккей шли, потому что любили его, а не потому, что там что-то дают! А забрал хоккей? Много забрал. Я даже не про здоровье. Ну вот смотрите, 252 дня в году на сборах. И таких лет 17. Жили как бомжи. Отпустят поспать, помыться и обратно. В 74-м женился, на следующий день после свадьбы уже был на льду. Спросил тогда у начальства, могу ли я с женой хотя бы Новый год встретить и не ехать на очередной кубок. Сначала вроде разрешили, а потом всё переигралось. «Доброжелатели» раздули скандал: что себе Мальцев позволяет?! Статью разгромную про меня написали...

И сколько таких эпизодов — у меня, у ребят. Как рабы были. В какой-то момент терпение лопнуло. Мы — человек пять — заявили, что пора дать немножко свободы. Некоторым тренерам эти разговоры сильно не понравились. Ну и началась сплавка. Тихонов и меня от сборной отцепил. Так я не поехал на свою 4-ю Олимпиаду (1984 г.), хотя до этого 3 месяца подряд становился лучшим нападающим страны.

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Заработали чемодан денег — и в сторону

— В 2002-м вас обокрали. Унесли деньги, награды, перстень, подаренный канадским премьер-министром. Грабителей нашли?

— Нет. Хотя и знаю, кто навёл. Это 1 апреля было. Я на даче, звонит соседка: «Саш, тебя обокрали». Всё — тюк-тюк, квартира вверх дном. Обхохочешься! Месяц убирали. Журналисты аж из Европы приезжали за сюжетом. Потом мне копию наград сделали. Причём золотые, сворованные-то были позолоченные.

— Сейчас проходит финал Кубка Гагарина (мы разговорили, когда результат четвертого матча финала еще был неизвестен. — Ред.). За тем, что происходит в КХЛ, следите?

— По телевизору, на стадион всё реже хожу, хотя раньше ни одного матча «Динамо» не пропускал. Нравится Восточная конференция — Магнитогорск, Уфа показали интересный хоккей. А в Западной конференции многие не играли, а мучились.

И я остаюсь при своём мнении — вреда от иностранцев больше, чем пользы. Иностранный тренер сюда разве кого-то воспитывать едет, развитием заниматься?! Он сюда на заработки едет. Поработает, возьмёт чемодан — и в сторону. Ему проще готового легионера взять, чем дать шанс нашей молодёжи. Сколько молодых ребят уехали за океан, потому что им здесь путь в большой хоккей закрыли. Про хоккейных агентов и суммы, которые вокруг них, — вообще отдельный разговор. Они у нас играют одну из главных ролей, хотя на первом месте должен быть детский спорт!

Иногда задаюсь вопросом: а сколько башкир играют за Уфу? А в СКА хоть кто-то из своих, так сказать, блокадников, есть? Ни одного. Всё это уже история не про свою команду, а про финансы. Сейчас где деньги, там и... Только знаете, в чём главное отличие нашего хоккея от североамериканского? Там тратят то, что сами произвели, у государства не берут. И сила их — в этой финансовой независимости. Поэтому НХЛ никто не указ — захотят и пустят игроков на Олимпиаду. Даже МОК пляшет под их дудку. У нас тратят то, что у спонсоров берут, у государства, то есть у народа. Вот и делайте выводы.