На родине факелов. «Пламя мира» принимал Новогрудский завод газовой аппаратуры (+Видео)

Источник материала: Ивьевский край

21 мая эстафету «Пламя мира» встречали на Новогрудском заводе газовой аппаратуры – предприятии, где изготавливались факелы ІІ Европейских игр. Для каждого работника завода быть причастным к столь важному событию, принимать «Пламя мира» – особая гордость.

Рабочая и всегда немного строгая обстановка завода в этот день сменилась атмосферой праздника и ярких красок. Музыка и песни, радость и волнение – встреча «Пламени мира» стала важным событием для заводчан. Напомним, что ко ІІ Европейским играм на предприятии изготовлено 200 факелов, которые участники эстафеты пронесут 7700 км – от Рима до Минска. Его создатели – специалисты ремонтно-механического цеха – подчёркивают, что факелы являются уникальной разработкой специалистов завода. Факел высотой 81 см сделан из нержавеющей стали и весит чуть более 1,7 кг. Горит он 15-20 минут и выдерживает силу ветра 15-20 метров в секунду, а высота пламени – 50-40 см.









И вот Эстафета огня шагает по ОАО «Новогрудский завод газовой аппаратуры» – одному из крупнейших предприятий республики, которое выпускает широкий спектр газового оборудования, ориентированного как на внутренний, так и на внешний рынок. Предприятие отличается высоким инженерным и технологическим потенциалом, в производственные процессы внедряется современное высокоточное и высокопроизводительное оборудование, передовые технологии, идет освоение новых видов продукции.





С особым чувством встречали «Пламя мира» на производстве. Факелоносец Алексей Данилов, чемпион Республики Беларусь по гандболу среди юниоров до 16 лет, проносит Пламя мира по территории завода. В 2017 году предприятие было удостоено премии Правительства Республики Беларусь за достижения в области качества, неоднократно становилось лауреатом конкурсов «Лучшие товары Республики Беларусь» и «Лучшие товары Республики Беларусь на рынке Российской Федерации».







Затем Эстафета огня передаётся аппаратчику обезжиривания, победителю и призёру отраслевой спартакиады трудящихся по настольному теннису Светлане Бахар, которой предоставлено почётное право завершить эстафету в нашем городе.









Факелоносец завершает пробег и поднимается на праздничную сцену. Эстафету «Пламя мира» встречает директор ОАО «Новогрудский завод газовой аппаратуры».











– Нам вдвойне приятно и радостно ощущать себя причастными к такому яркому и значимому событию, – подчеркнул в приветственном слове Виктор Турлюк. – Ведь огонь ІІ Европейских игр горит в факелах, разработанных и изготовленных на нашем заводе. С волнением и гордостью мы наблюдали за передачей эстафеты в странах Европы. Мы уверены, что огонь, горящий в факелах, объединяет народы в стремлении к добру и миру. Искренне желаем участникам ІІ Европейских игр спортивного задора, достойных результатов и великих побед.

С большим и грандиозным праздником всех работников предприятия поздравила Светлана Бахар.

Виктор Турлюк вручил факелоносцам сертификаты и памятные подарки. А праздник на предприятии продолжил концерт артистов Вселюбского Дома культуры.

Радостное волнение участников церемонии, песни и музыка и, конечно, спортивное настроение – встреча огня ІІ Европейских игр останется в сердце каждого. А уже завтра, 22 мая, «Пламя мира» ждут в Берёзовке и Лиде.