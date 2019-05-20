|
Армения выразила обеспокоенность ситуацией с финалом Лиги Европы в Баку
Источник материала: Tut.by
В МИД Армении прокомментировали ситуацию, сложившуюся вокруг предстоящего финала Лиги Европы УЕФА, который состоится 29 мая в столице Азербайджана. В финальной встрече еврокубка сыграют две лондонские команды — «Арсенал» и «Челси».
Сообщения, что Баку запретил въезд армянских болельщиков в Азербайджан, вызывают озабоченность, заявила РБК пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян. «Если бы азербайджанская сторона осталась верна принципу „спорт выше политики“, о котором она заявляла несколько дней назад, то мы бы это приветствовали», — сказала она.
На прошлой же неделе Би-би-си
Во вторник, 21 мая, скандал получил продолжение. Армянский нападающий «Арсенала» Генрих Мхитарян
Генеральный секретарь Ассоциации футбольных федераций Азербайджана Эльхан Мамедов выразил разочарование отказом Мхитаряна. «Мы очень сожалеем по поводу этого неоправданного решения. Хотели бы еще раз подчеркнуть, что в качестве принимающей страны Азербайджан должным образом предоставил все необходимые гарантии, связанные с обеспечением безопасности Мхитаряна, как того требовал УЕФА», —
Пресс-секретарь МИД Армении отметила, что власти Азербайджана не могут гарантировать безопасность болельщикам предположительно армянского происхождения, что, по ее мнению, является проявлением расизма и ксенофобии. «Все это ставит под сомнение целесообразность проведения подобных международных мероприятий в Азербайджане», — заявила Нагдалян.
Нагдалян считает, что Азербайджан не сумел показать «готовность работать в направлении подготовки населения к миру» после того, как получил право на проведение финала Лиги Европы. «Мы не только не увидели даже малейших усилий Азербайджана в этом направлении, но и стали свидетелями новых проявлений расизма», — сказала пресс-секретарь МИД. Она выразила сожаление по поводу сложившейся ситуации, а также пообещала обсудить проблему с международными партнерами.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В МИД Армении прокомментировали ситуацию, сложившуюся вокруг предстоящего финала Лиги Европы УЕФА, который состоится 29 мая в столице Азербайджана. В финальной...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)