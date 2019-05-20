Армения выразила обеспокоенность ситуацией с финалом Лиги Европы в Баку

Источник материала: Tut.by

В МИД Армении прокомментировали ситуацию, сложившуюся вокруг предстоящего финала Лиги Европы УЕФА, который состоится 29 мая в столице Азербайджана. В финальной встрече еврокубка сыграют две лондонские команды — «Арсенал» и «Челси».



Генрих Мхитарян. Фото: arsenal.com

Сообщения, что Баку запретил въезд армянских болельщиков в Азербайджан, вызывают озабоченность, заявила РБК пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян. «Если бы азербайджанская сторона осталась верна принципу „спорт выше политики“, о котором она заявляла несколько дней назад, то мы бы это приветствовали», — сказала она.

На прошлой же неделе Би-би-си сообщила , что Азербайджан отказывает в визах болельщикам «Арсенала» и «Челси» с армянскими фамилиями, которые хотят попасть в Баку на финал. В МИД Азербайджана отметили , что ограничения на въезд в страну не носят массовый характер и распространяются только на людей, посещавших территорию непризнанной республики Нагорный Карабах.

Во вторник, 21 мая, скандал получил продолжение. Армянский нападающий «Арсенала» Генрих Мхитарян принял решение не лететь в Баку на игру с «Челси», сообщила пресс-служба команды. По ходу сезона футболист также пропустил выездную встречу группового этапа Лиги Европы с азербайджанским «Карабахом». Решение не лететь в Баку было принято на фоне продолжающегося с 1988 года конфликта между Арменией и Азербайджаном из-за территориальной принадлежности Нагорного Карабаха.

Генеральный секретарь Ассоциации футбольных федераций Азербайджана Эльхан Мамедов выразил разочарование отказом Мхитаряна. «Мы очень сожалеем по поводу этого неоправданного решения. Хотели бы еще раз подчеркнуть, что в качестве принимающей страны Азербайджан должным образом предоставил все необходимые гарантии, связанные с обеспечением безопасности Мхитаряна, как того требовал УЕФА», — цитирует Мамедова Azerisport.

Пресс-секретарь МИД Армении отметила, что власти Азербайджана не могут гарантировать безопасность болельщикам предположительно армянского происхождения, что, по ее мнению, является проявлением расизма и ксенофобии. «Все это ставит под сомнение целесообразность проведения подобных международных мероприятий в Азербайджане», — заявила Нагдалян.

Нагдалян считает, что Азербайджан не сумел показать «готовность работать в направлении подготовки населения к миру» после того, как получил право на проведение финала Лиги Европы. «Мы не только не увидели даже малейших усилий Азербайджана в этом направлении, но и стали свидетелями новых проявлений расизма», — сказала пресс-секретарь МИД. Она выразила сожаление по поводу сложившейся ситуации, а также пообещала обсудить проблему с международными партнерами.