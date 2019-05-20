ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

США и Беларусь проведут совместные образовательные тренинги в Академии МВД

21.05.2019 21:38 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Беларусь и США усилят борьбу с наркобизнесом, который, как известно, не знает границ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

США и Беларусь проведут совместные образовательные тренинги в Академии МВД

21 мая в Минске подписали серию документов, которые позволят активизировать сотрудничество сразу по нескольким направлениям.

«Проблема не одной страны, а всего мира». Беларусь и США подписали четыре документа по расширению борьбы с наркотиками

Пограничники, следователи, работники таможни и правоохранители сообща смогут эффективнее бороться с незаконным производством и распространением психотропов.

США и Беларусь проведут совместные образовательные тренинги в Академии МВД

В целом представители США высоко оценили профессиональные стандарты белорусских правоохранителей. Вскоре обе стороны планируют провести образовательные тренинги в Академии МВД Беларуси.

США и Беларусь проведут совместные образовательные тренинги в Академии МВД

США и Беларусь проведут совместные образовательные тренинги в Академии МВД

США и Беларусь проведут совместные образовательные тренинги в Академии МВД

Люди в материале: нет
 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Беларусь и США усилят борьбу с наркобизнесом, который, как известно, не знает границ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 21 мая в Минске...
 
Новости дня
Новости разные
 
Чемпионат Беларуси по хоккею в следующем сезоне сыграют по-новому. Рассказываем, как
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

20.05.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
21.05.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кричевская жизнь
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика