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США и Беларусь проведут совместные образовательные тренинги в Академии МВД
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Беларусь и США усилят борьбу с наркобизнесом, который, как известно, не знает границ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
21 мая в Минске подписали серию документов, которые позволят активизировать сотрудничество сразу по нескольким направлениям.
Пограничники, следователи, работники таможни и правоохранители сообща смогут эффективнее бороться с незаконным производством и распространением психотропов.
В целом представители США высоко оценили профессиональные стандарты белорусских правоохранителей. Вскоре обе стороны планируют провести образовательные тренинги в Академии МВД Беларуси.
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Новости Беларуси. Беларусь и США усилят борьбу с наркобизнесом, который, как известно, не знает границ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 21 мая в Минске...
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