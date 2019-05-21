«Опаздывал, спешил и превышал скорость». Судят маршрутчика, который на М6 попал в смертельное ДТП

Источник материала: Tut.by

«Когда ехали, то дергались вперед-назад: это водитель то разгонялся, то тормозил, потому что мы опаздывали», — рассказали пассажиры маршрутки, которая попала в прошлом году в ДТП на трассе М6. На прошлой неделе в суде Воложинского района начался суд над водителем микроавтобуса, который ехал из Минска в Гродно и на полном ходу врезался в бетонное ограждение. В аварии погибли два человека, еще 13 были травмированы.





Напомним, 18 октября 2018 года, около 19.40, 46-летний житель Гродно, управляя маршрутным такси Mercedes-Benz, на 74-м километре дороги М6 Минск — Гродно, где производилась реконструкция трассы и на проезжей части было изменено направление движения, не учел складывающуюся дорожную обстановку и совершил столкновение с разделительным бетонным ограждением.

Фото: Валер Мінец, Facebook.com В результате ДТП двое пассажиров погибли: 66-летняя женщина скончалась на месте, 71-летний мужчина — в больнице. Водитель и 13 пассажиров маршрутного такси, среди которых 11-летняя и пятилетняя девочки, женщина на 5-м месяце беременности, с травмами различного характера были госпитализированы. Водителю была оказана медицинская помощь, после чего его взяли под стражу. В отношении него возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 317 (Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух человек) УК Беларуси, санкции по этой части статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет.

Ехал с превышением скорости на 40 км/ч

ДТП совершил Михаил, 46-летний ипэшник из Гродно. Он выполнял междугородные автоперевозки пассажиров в регулярном и нерегулярном сообщении. ГАИ сообщала, что за всю историю у водителя имелось около 130 нарушений, за последние два года — более 30. Из них 27 — нарушения скоростного режима. За повторное превышение скорости ипэшника дважды лишали права управления транспортными средствами. В Транспортной инспекции Минтранса проинформировали, что у водителя были не в порядке документы, а в день, когда произошло ДТП, он нарушил режим труда и отдыха — находился за рулем больше 12 часов.





Гособвинитель на судебном заседании сообщила, что на участке дороги, где произошло ДТП, были установлены светоотражающие элементы, дорожные знаки, информирующие о том, что впереди — опасный участок дороги, на котором ведутся работы, водителям необходимо перестроиться в соседнюю полосу и снизить скорость до 50 км/ч.

— Водитель не снизил скорость и не обеспечил контроль за движением своего транспортного средства. Экспертиза установила, что Mercedes ехал со скоростью 89,7 км/ч, — отметила в своем выступлении прокурор.

Михаил согласился с предъявленным обвинением и сообщил, что полностью признаёт свою вину в произошедшем.

«Раньше на этой дороге работ и перестроений не было»

С маршрутками Михаил работает с 2007 года. У ипэшника были наемные водители, но в исключительных случаях за руль садился и сам. Водить авто он начал в 1989 году, с тех пор у него был большой опыт управления транспортом, за рулем мужчина мог проводить до 9 часов ежедневно.

Обвиняемый пояснил, что нарушения скоростного режима, за которые его наказывала ГАИ, совершал не он, а его наемные работники.

— Они едут, превышают, камера это фиксирует, а потом на мое имя приходит постановление: машина-то моя. Я водителям просто отдавал квитанцию, а они оплачивали штраф. Сам я за последний год имею 2−3 взыскания за превышение скорости. В 2011 и 2012 годах лишался прав на 3 месяца — за повторное нарушение скорости.





— В день, когда произошло ДТП, я нормально себя чувствовал, на здоровье не жаловался. Выехал в 6.50, прошел медика и механика. Автобус принадлежал мне, он был с пройденным ТО — прохожу его два раза в год, — вспоминает Михаил о событиях перед аварией.

Обвиняемый уточнил, что Mercedes, на котором он ехал, был переоборудован в Минске под пассажирские перевозки. Было и официальное заключение, в котором говорилось, что перевозить в салоне пассажиров можно.

Вечером, около 19.00, Михаилу надо было везти пассажиров из Минска в Гродно. Время отправления было не по графику: люди опаздывали, а на улицах столицы были заторы. Все же водитель собрал своих 15 пассажиров и выехал на трассу М6.

— Поздно мы из Минска выехали. Я предупредил пассажиров, что постараемся приехать вовремя, — рассказал обвиняемый. — Тогда были сумерки, дождя не было, асфальт не скользкий, но очень яркий, новый, от него отражался свет фар. Из Минска до Воложина ехало много машин. Я двигался около 90 км/ч, старался не нарушать ПДД. По пути мне никто не мешал, пассажиры нормально себя вели, не отвлекали.



Фото: Глеб Малофеев, TUT.BY

Минут за пять до аварии водитель сделал остановку — попросила женщина, которой стало плохо и она хотела подышать свежим воздухом.

По маршруту Минск — Гродно обвиняемый ездил нечасто. В последний раз, когда он тут проезжал (это было за два дня до аварии), никаких дорожных работ на трассе не велось и перестроений из полосы в полосу не было.

«Знака и маячков не было — иначе я бы затормозил»

— Я ехал и знал, что перестроений нет. В Воложинском районе, не доезжая до АЗС «Лукойл», видел знаки «70», «Дорожные работы». После перекрестка на Воложин я ехал около 80 км/ч, потому что знака «70» за ним не было. Когда отдалялся от перекрестка, по встречной ехал автопоезд с очень яркими фарами — это был дальний свет, и он очень мне мешал.

Обвиняемый говорит, что все свое внимание переключил на фуру и не заметил дорожных знаков «70», потом «50» и других, которые предупреждали о необходимости перестроения.

— За несколько секунд до аварии я заметил, что есть съезд влево, применил экстренное торможение. Но скорость, «зеркальный» асфальт не позволили мне затормозить, и произошло столкновение. Я был уверен, что дорога там прямая. Думал, что если дорожные работы, то маячки будут мигать издалека, но их не было.

Водитель отметил, что слева от места ДТП была АЗС, на которой горели фонари, но они освещали только саму станцию, а на дороге было темно.

— После столкновения я вышел из машины сам. Сразу был в шоке, чувствовал, что болела нога и в груди, кружилась голова, но, несмотря на боль, начал отковыривать боковую дверь в салоне. Подбежали люди и помогли ее выломать, потом начали оказывать помощь пассажирам.





Скорую и милицию вызвали очевидцы: водитель сделать этого не мог, его телефон потерялся в салоне машины.

— Приехала скорая, ГАИ. Инспектор отвез меня в больницу, где меня обследовали и взяли анализы: алкоголя в крови нет, определили переломы ребер. Потом мне стало плохо, я потерял равновесие, медики сказали, что нужно остаться в больнице…

— Увеличилось ли время доставки пассажиров в связи с проводимыми на трассе дорожными работами? — уточняет прокурор.

— Там много знаков поснимали, работы уже были завершены, — ответил обвиняемый.

— Вы ехали по дороге, а там была ограничена скорость во многих местах, а у вас скорость была около 80 км/ч. Правила же не позволяли так ехать, — продолжает гособвинитель. — Если бы вы не отвлеклись от дороги, смогли бы отреагировать на препятствие?

— Там, где был знак «70», я ехал около 80 км/ч. А если б стоял знак «70» сразу после перекрестка и были бы маячки, то такого не случилось бы, я бы притормозил, — сказал обвиняемый.





— Я раскаиваюсь. Приношу всем свои извинения, по возможности буду возмещать деньги по искам пострадавших. Хотел бы обратиться к суду, чтобы справедливо эти иски назначили, исходя из моего положения, — сказал Михаил. — Я просил прокурора дать мне подписку о невыезде, тогда я мог бы работать и уже погашать иски, а так… Пока шло следствие, да и сейчас, водители мои не работали, налоги не платились…

«Дочка говорила: «Папа не едь, у нас все хорошо…»

На судебное заседание приехали не все пострадавшие — присутствовали пять травмированных в ДТП пассажиров и их родственники. Были вызваны свидетели, в том числе сын обвиняемого — Максим. Парень воспользовался правом не свидетельствовать против близких родственников и от дачи показаний отказался.

33-летняя Елена из Гродно 18 октября прошлого года возвращалась из командировки. В маршрутку она села на остановке возле Центрального автовокзала. В салоне женщина расположилась на третьем ряду за водителем, кресло возле прохода.

— Должны были отъехать в 18.20, но одна женщина опаздывала, и мы ее ждали, а потом уехали на пять минут позже. Водитель разгонялся и резко тормозил. Мне это не нравилось, и я даже хотела доехать до Лиды и выйти, было предчувствие, что что-то должно произойти, — рассказала пострадавшая в суде.

За минуту до столкновения маршрутки с бетонным ограждением пассажирка увидела через окно справа знак «50». Мгновение — и микроавтобус начал пробивать пластмассовые ограждения, от этого пластиковые щепки разлетались в разные стороны.

— На какие-то секунды я потеряла сознание, а после аварии я увидела, что в салоне под сиденьями были люди. Сама я не могла двигаться и встать.

Елена получила тяжелые травмы и долго лечилась в больнице, но до сих пор она не восстановилась и получила инвалидность, работать она не может. Она подала иск на материальную компенсацию морального вреда в размере 100 тысяч рублей и попросила суд наказать водителя максимально строго.





Виталий сидел в маршрутке рядом с водителем, он заметил, что авто ехало достаточно быстро, с явным превышением скорости.

— Водитель сказал, что и так потеряли 20 минут в пробках по Минску и отстаем от графика. По дороге у водителя садился телефон, и он ставил его на зарядку во время движения, — рассказал парень.

Пассажир во время езды сидел в наушниках и смотрел в телефон, но потом заметил, что машина правой стороной задевает пластиковые ограждения.

— Я посмотрел вперед на дорогу и увидел, что сейчас мы врежемся в бетонный блок. После столкновения я вылетел через лобовое стекло, встал, увидел, что моя рука вывернута, я ее поправил. Водитель был пристегнут, и у него сработала подушка. Но он выбежал и помогал пассажирам.

Пострадавший просил не наказывать строго водителя, потому что «никто этого не хотел, все хотели поскорее добраться домой».





Супруги Лариса и Олег живут в Гродно в одном доме с обвиняемым. В день, когда случилась авария, женщина вместе с дочерью возвращались на пару дней домой из больницы в Боровлянах, где девочка проходила лечение.

— Иногда нас толкало вперед из-за резкого торможения. Люди, которые сидели сзади, говорили, что водитель быстро едет. Перед аварией я услышала стук и увидела, что что-то летит, — рассказала Лариса.

После аварии женщина смогла позвонить мужу, который находился в этот момент в Гродно, и сообщить о произошедшем.

— Жена мне сказала об аварии, а голос ее был как из-под земли, кричу ей: «Где авария, скажи!», а она меня не слышит. Что с дочерью, я тогда не знал. Какой-то мужчина взял трубку и сказал, где произошло ДТП и что жена и дочь лежат на носилках. Передал трубку дочке, а она мне говорит: «Папа, у нас все хорошо, не надо сюда ехать». Меня всего перевернуло от этих слов, — от воспоминаний голос мужчины начинает дрожать.

Олег приехал на место ДТП через два с половиной часа. Всех пострадавших уже увезла скорая помощь, а сам он застал лишь следователей.

— На месте валялись осколки от маячков. Они были там установлены, не знаю, почему водитель говорит, что их не было, — убежден мужчина.





После ДТП Лариса и ее дочь попали в реанимацию. Когда состояние женщины стабилизировалось, на реанимобиле ее перевезли в больницу Молодечно, а дочь — в Минск в РНПЦ травматологии и ортопедии. Через некоторое время туда отправили лечиться и Ларису.

— Считаю, что когда ты едешь с пассажирами и это твоя работа, то ответственность больше. У нас в Беларуси 90% маршруток переделаны из грузовиков, а краш-тест ни один из них не пройдет, уверен. Помню, после аварии я заглянул в салон микроавтобуса: все кресла в нем были перевернуты, только два задних стояли. Представьте, как люди вставали и выкарабкивались оттуда…

Заседание продолжится 22 мая. В суд будут вызваны неявившиеся пострадавшие и свидетели.