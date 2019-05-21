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Минэкономики и ПРООН запустили в Беларуси конкурс бизнес-идей

22.05.2019 11:42 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Минэкономики и ПРООН запустили в Беларуси конкурс бизнес-идей

В рамках проекта международной технической помощи «Поддержка экономического развития на местном уровне в Республике Беларусь, зарегистрированного Министерством экономики 21 января 2019 года, стартовал конкурс бизнес-идей.

Проект финансируется Европейским союзом и реализуется Программой развития ООН в партнерстве с Министерством экономики. Срок реализации Проекта - 36 месяцев: с 01 февраля 2019 года до 31 января 2022 года, сообщила пресс-служба Минэкономики.

Цель конкурса – определение концептуальных подходов к поддержке развития предпринимательства на территории пилотных районов Проекта.

К участию в конкурсе приглашаются физические и юридические лица, готовые реализовать в дальнейшем свои идеи на территориях пилотных районов проекта: Браславский и Оршанский (Витебская область), Быховский и Хотимский (Могилевская область), Брагинский, Хойникский и Жлобинский (Гомельская область), Кобринский и Березовский (Брестская область), Лидский (Гродненская область), Молодечненский и Борисовский (Минская область).

Представленные бизнес-идеи лягут в основу анализа потенциала каждого из пилотных районов Проекта, и будут рассмотрены на заседании районных Советов по развитию предпринимательства с участием национальных и международных экспертов. Лучшие из них будут предложены для включения в районные планы развития малого и среднего предпринимательства (РПР МСП).

Финансирование на данном этапе конкурса не предусмотрено. В дальнейшем инициативам, включённым в РПР МСП, будут представлены дополнительные преимущества в конкурсах на получение финансовой поддержки в рамках проекта:

1) Поддержка бизнес-инкубаторов (общий индикативный бюджет конкурса – 1,2 млн долларов;

2) Поддержка стартапов и кластерных инициатив (общий индикативный бюджет конкурса - 4,165 млн долларов

3) Поддержка организаций, заинтересованных стать поставщиками услуг по микрофинансированию (общий индикативный бюджет конкурса – 360 тыс. долларов;

4) Поддержка предприятий, нацеленных на решение социально-значимых проблем (общий индикативный бюджет конкурса - 1,8 млн долларов.

Срок подачи заявок на конкурс: до 30 июня 2019 года. Анкету для участия в конкурсе можно заполнить по ссылке.

 
 
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В рамках проекта международной технической помощи «Поддержка экономического развития на местном уровне в Республике Беларусь, зарегистрированного...
 
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