Курсы валют и криптовалют на сегодня

Источник материала: Новости Дзержинска

Благодаря укреплению российской валюты утром в среду 22 мая валютная корзина подорожала на 0,08%, биткойн +182.1.

Курс доллара упал на 0,0012 рубля до 2,0747 BYN/USD и оказался на минимуме за 266 дней. До минимального значения за 9 месяцев не хватает всего 7 дней.

Курс евро снизился всего на 0,0005 рубля до 2,3137 BYN/EUR. Это минимальный уровень за последние 308 дней (более 10 месяцев).

Курс российского рубля вырос на 0,0046 рубля до 3,2200 BYN/100 RUB.

Bitcoin − 7995.98$ (+182.1);

Bitcоin Cash/ВСС – 422.73$ (+19.13);

DigitalCash − 168.04$ (+1.85);

Еthеreum − 256.39$ (+8.42);

ZCаsh − 75.95$ (-0.84);

Monero − 89.44$ (+2.98).



