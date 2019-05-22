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Бокс не будут исключать из программы Олимпийских игр

23.05.2019 08:11 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

У AIBA отобрали право организовывать турнир и квалификации.

Бокс оставят в программе Олимпийский игр-2020. Такое решение принял Международный олимпийский комитет. В то же время организация приняла решение отобрать право на организацию турнира и квалификаций у Международной ассоциации бокса (AIBA), сообщает Boxing Scene.

Такое решение связано с проблемами ассоциации в финансовой отчетности, а также некомпетентной работой судей и системой организации турниров. 

МОК принял решение, что организацией олимпийского и квалификационных турниров будет заниматься рабочая группа, которую возглавил член Олимпийского комитета Японии. Отборочные соревнования состоятся в период с января по май 2020 года. Игры пройдут с 24 июля по 9 августа.

Ранее сообщалось, что Дмитрий Сосновский покинул пост главного тренера сборной Украины по боксу.


 
 
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У AIBA отобрали право организовывать турнир и квалификации.
 
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