Температура воздуха ночью составит 9-15 градусов выше нуля, днем - 19-25 градусов тепла, по юго-востоку - до плюс 27 градусов.
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Кратковременные дожди и грозы ожидаются в Беларуси 24 мая
23.05.2019 19:36 — Разное | Аргументы и факты
Источник материала: Аргументы и факты
Температура воздуха ночью составит 9-15 градусов выше нуля, днем - 19-25 градусов тепла, по юго-востоку - до плюс 27 градусов.
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Об этом сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
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