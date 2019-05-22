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Кратковременные дожди и грозы ожидаются в Беларуси 24 мая

23.05.2019 19:36 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Кратковременные дожди и грозы ожидаются в Беларуси 24 мая
Фото из открытых источников

Кратковременные дожди и грозы ожидаются в Беларуси 24 мая Полный набор. Тонометр, лекарства и зонтик от солнца. Что пенсионеру взять на дачу?
В пятницу, 24 мая, в Беларуси будет переменная облачность. Ночью местами, утром и днем на большей части территории пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах возможны грозы. В дневные часы местами ожидаются сильные дожди. Ветер прогнозируется неустойчивый 3-8 м/с, при грозах днем с порывами до 15-18 м/с.

Температура воздуха ночью составит 9-15 градусов выше нуля, днем - 19-25 градусов тепла, по юго-востоку - до плюс 27 градусов.

 
 
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Об этом сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
 
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