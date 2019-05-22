|
«Нужны новые подходы». Какие темы обсуждают на XIV Международном медиафоруме в Бресте
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Журналисту в трех соснах не видеть леса – тест на профпригодность. 23 мая в Бресте начал работу Международный медиафорум «Партнерство во имя будущего», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Редакторы, репортеры, владельцы СМИ из 25 стран обсуждают роль журналистики в содействии взаимопониманию между странами и народами. Форум проходит уже в 14-й раз, но впервые не в Минске.
Роль региональных связей растет. Опять же – спасибо прессе и интернету.
Президент Александр Лукашенко направил приветствие участникам и гостям медиафору, отметив символичность того, «что в год 75-летия освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков местом проведения форума выбран Брест – город, который мужественно принял на себя первые удары врага».
Корреспондент Петр Бутрим о том, что обсуждают участники проекта.
Эдил Осмонбетов на Белорусском международном медиафоруме впервые. Эксперт-политолог работает на телевидении Кыргызстана. Одна из грядущих часовых программ будет посвящена нашей стране. Автора тревожит, что Беларусь и Кыргызстан вот уже 30 лет постепенно теряют связи. А все потому, что информацию друг о друге зачастую получают от третьего, не всегда надежного источника.
Эдил Осмонбетов, эксперт по международным вопросам (Кыргызстан):
А вот Арам Ананян на форуме частый гость. По мнению опытного журналиста, медиасреда в целом стала более конкурентной и сделала всех игроков сильнее. Теперь ничего не остается, как мыслить на несколько шагов вперед.
Арам Ананян, директор информационного агентства (Армения):
Недаром форум так и называется – «Партнерство во имя будущего».
Еще одна важная тема – растущее влияние блогов и особенно социальных сетей. Ведь сегодня с помощью короткого поста в интернете можно легко привлечь внимание миллионов. Пришло время, когда ньюсмейкером может стать каждый.
Алексей Волин, заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций (Россия):
Четыре площадки собрали больше двухсот профессионалов из пишущей и снимающей братии. География нынешнего медиафорума – 25 стран – от Китая и Монголии до Кубы и США. Несмотря на расстояния, многие проблемы общие, уверен именитый теледокументалист из Великобритании.
Филип Армстронг-Дампьер, участник форума (Великобритания):
Кстати, интересна гостю не только кухня крупных изданий, но и скромных – уровня районных газет. Их судьба по-прежнему вызывает тревогу – тиражи стремительно падают. Многие уже перешли на интернет-рельсы. Но есть ли иной способ остаться на плаву?
Светлана Коломиец, главный редактор газеты:
Дискутировать о будущем медиа в Бресте будут два дня. 24 мая свою работу начнет «Летняя школа журналистики» с участием разного калибра медиаперсон.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Журналисту в трех соснах не видеть леса – тест на профпригодность. 23 мая в Бресте начал работу Международный медиафорум «Партнерство во имя...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)