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«Это очень волнительно!» Как прошла репетиция парада войск Минского гарнизона ко Дню Независимости

23.05.2019 21:49 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Как настоящий, только без салюта. В Минске прошла репетиция парада войск Минского гарнизона ко Дню Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Военная выправка, чеканный шаг, синхронность движений. Позади долгие часы и километры тренировок. Но и до главного дня еще более месяца.

«Это очень волнительно!» Как прошла репетиция парада войск Минского гарнизона ко Дню Независимости

«Это очень волнительно!» Как прошла репетиция парада войск Минского гарнизона ко Дню Независимости

Сверить навыки собрались около 4 тысяч военнослужащих. Традиционно открыли парад суворовцы. За ними последовали курсанты Военной академии и гвардейских бригад. Также перед трибунами прошли парадные расчеты Госпогранкомитета, МВД, МЧС и сводный оркестр Вооруженных Сил. Всего 25 расчетов. Поддержать участников репетиции пригласили родных и близких.

«Это очень волнительно!» Как прошла репетиция парада войск Минского гарнизона ко Дню Независимости

Тамара Жаковка, мама военнослужащего:
У меня гордость, я рада за своего сына. Внутри всё трепещет. Главное, чтобы всё у них получилось.

«Это очень волнительно!» Как прошла репетиция парада войск Минского гарнизона ко Дню Независимости

«Это очень волнительно!» Как прошла репетиция парада войск Минского гарнизона ко Дню Независимости

Юлия Скадорва, начальник отделения роты артиллерии Вооруженных Сил Беларуси:
Занимаемся мы около 10 часов в сутки. И одиночная тренировка у нас, и в составе коробки, и в составе шеренги. Учимся держать равнение.

Это очень волнительно, особенно в день «икс». Очень волнительно!

Генеральная репетиция парада войск пройдет 1 июля. В этом году в сценарий праздника внесли несколько изменений. Главное касается времени – парад начнется в 21.00.

«Это очень волнительно!» Как прошла репетиция парада войск Минского гарнизона ко Дню Независимости

Люди в материале: Юлия Скадорва
 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Как настоящий, только без салюта. В Минске прошла репетиция парада войск Минского гарнизона ко Дню Независимости, сообщили в программе Новости «24...
 
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