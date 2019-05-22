Лукашенко потребовал навести порядок в лесной отрасли

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Мало порядка. Так Александр Лукашенко оценил ситуацию в лесной отрасли Беларуси. Президент потребовал повысить эффективность использования этих ресурсов, передает телеканал «МИР 24».



«Почти 40% территории – лес. И надо воспользоваться этим ресурсом. Это хорошее сырье. Мы должны перерабатывать наши лесные ресурсы в какой-то полуфабрикат, а лучше в мебель с высокой добавленной стоимостью. Перерабатывать сырье и поставлять на внешние рынки. Учитесь у немцев. У них нет отходов. Переработайте и продайте», – заявил Лукашенко.

Такую задачу президент поставил на встрече с вице-премьером Владимиром Дворником и председателем Комитета госконтроля Леонидом Анфимовым.

В Беларуси четыре года действует запрет на экспорт необработанной древесины. На складах образовались запасы сырья. Глава Беларуси сказал, что никаких отходов леса быть не должно.