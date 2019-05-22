|
Лукашенко потребовал навести порядок в лесной отрасли
23.05.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Мало порядка. Так Александр Лукашенко оценил ситуацию в лесной отрасли Беларуси. Президент потребовал повысить эффективность использования этих ресурсов, передает телеканал «МИР 24».
Такую задачу президент поставил на встрече с вице-премьером Владимиром Дворником и председателем Комитета госконтроля Леонидом Анфимовым.
В Беларуси четыре года действует запрет на экспорт необработанной древесины. На складах образовались запасы сырья. Глава Беларуси сказал, что никаких отходов леса быть не должно.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Такую задачу президент поставил на встрече с вице-премьером Владимиром Дворником и председателем Комитета госконтроля Леонидом Анфимовым.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)