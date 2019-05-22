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«Рассказывал, что бой был страшный». Мемориал Героя Советского Союза Николая Сушанова открыли в Лоеве
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Лоеве открыли мемориал Героя Советского Союза Николая Сушанова. В октябре 1943 года он совершил подвиг при форсировании реки Днепр. А в октябре 2018 года погранзаставе в Лоеве было присвоено имя героя, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Идею присвоения поддержал глава государства Александр Лукашенко. Корреспондент Александр Добриян о героическом подвиге и исторической памяти.
Александр Добриян, СТВ:
Среди героев – старший сержант Николай Сушанов. Выбить с неприступного Восточного вала гитлеровцев его Забайкальской дивизии стоило 80 % личного состава. Николай Сушанов не просто выжил. Переправившись через рек, одним из первых он лично уничтожил пулеметный расчет противника.
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«Рассказывал, что бой был страшный». Мемориал Героя Советского Союза Николая Сушанова открыли в Лоеве
Новости Беларуси. В Лоеве открыли мемориал Героя Советского Союза Николая Сушанова. В октябре 1943 года он совершил подвиг при форсировании реки Днепр. А в октябре 2018...
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