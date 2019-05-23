На пятницу объявлен желтый уровень: атмосферный фронт с Балтики несет дожди и грозы

Источник материала: Виртуальный Брест

Атмосферный фронт с Балтики принесет в Беларусь дожди. Как сообщает Белгидромет , объявлен желтый уровень опасности.



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Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

24 мая ночью дожди ожидаются местами, а днем — на большей части территории республики. При грозах усиление ветра до 15−18 м/с.

Температура минимальная ночью +9…15ºС, максимальная днем — +19…25ºС. По юго-востоку до +27ºС.



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В Бресте в пятницу днем до +20ºС. Крупные осадки не прогнозируются.