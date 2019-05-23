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На пятницу объявлен желтый уровень: атмосферный фронт с Балтики несет дожди и грозы

24.05.2019 06:34 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Атмосферный фронт с Балтики принесет в Беларусь дожди. Как сообщает Белгидромет, объявлен желтый уровень опасности.


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news66459.php

На пятницу объявлен желтый уровень: атмосферный фронт с Балтики несет дожди и грозы

Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

24 мая ночью дожди ожидаются местами, а днем — на большей части территории республики. При грозах усиление ветра до 15−18 м/с.

Температура минимальная ночью +9…15ºС, максимальная днем — +19…25ºС. По юго-востоку до +27ºС.


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news66459.php

На пятницу объявлен желтый уровень: атмосферный фронт с Балтики несет дожди и грозы

В Бресте в пятницу днем до +20ºС. Крупные осадки не прогнозируются.

 
Теги: Брест
 
 
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  Атмосферный фронт с Балтики принесет в Беларусь дожди. Как сообщает Белгидромет, объявлен желтый уровень опасности. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY 24 мая ночью...
 
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