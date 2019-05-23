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На пятницу объявлен желтый уровень: атмосферный фронт с Балтики несет дожди и грозы
24.05.2019 06:34 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Атмосферный фронт с Балтики принесет в Беларусь дожди. Как сообщает
Фото: Вадим Замировский, TUT.BY
24 мая ночью дожди ожидаются местами, а днем — на большей части территории республики. При грозах усиление ветра до 15−18 м/с.
Температура минимальная ночью +9…15ºС, максимальная днем — +19…25ºС. По юго-востоку до +27ºС.
В Бресте в пятницу днем до +20ºС. Крупные осадки не прогнозируются.
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Атмосферный фронт с Балтики принесет в Беларусь дожди. Как сообщает Белгидромет, объявлен желтый уровень опасности. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY 24 мая ночью...
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