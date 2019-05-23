Маршрут движения эстафеты огня «Пламя мира» по Витебской области (24-29.05.2019)

Дата Населенный пункт Адрес старта Время старта Дистанция Факелоносец

24.05.2019 Витебск Кондитерская фабрика «Витьба», ул. Короткевича,3 11:00 – 12:00 Мероприятия на территории предприятия Лев Каражев, руководитель группы по оказанию услуг УП «ВЕЛКОМ», официального поставщика услуг связи II Европейских игр 2019 года Вадим Старикович, представитель ИООО «ЛУКОЙЛ Белоруссия», регионального партнера эстафеты огня «Пламя мира». Мастер спорта Республики Беларусь по велоспорту.

Витебск ООО «Управляющая компания холдинга «Белорусская кожевенно-обувная компания «Марко», пр-т Фрунзе, 83 12:10 – 13:10 Мероприятия на территории предприятия Николай Мартынов, генеральный директор ООО «Управляющая компания холдинга «Белорусская кожевенно-обувная компания «Марко». Заслуженный работник промышленности Республики Беларусь (2011). Депутат Витебского областного Совета депутатов 25-го и 26-го созывов. Член Совета по развитию предпринимательства в Республике Беларусь. Член Комиссии Парламентского Собрания Союза Беларуси и России по экономической политике. Награжден медалью «За трудовые заслуги», юбилейными медалями «90 лет Вооруженных Сил Республики Беларусь», «60 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941 — 1945 гг.», «65 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941 — 1945 гг.», «65 год вызвалення Рэспублікі Беларусь ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў», орденом «Содружество», серебряной медалью «МПА СНГ. 20 лет», Почетной грамотой Национального собрания Республики Беларусь, Почетной грамотой Совета Министров Республики Беларусь, Почетной грамотой Межпарламентской Ассамблеи государств — участников Содружества Независимых Государств. Кавалер Ордена Почета (2019)

Витебск Пл.Свободы 18:16 – 18:26 – Торжественная часть

24.05.2019 Витебск Пл.Свободы 18:26 300 м Наталья Карчевская, первый заместитель министра культуры Республики Беларусь, кандидат искусствоведения, доцент. Автор монографий по истории и теории эстрадного танца, а также более 80 научных и учебно-методических работ.

Витебск Городская Ратуша, Учреждение культуры «Витебский областной краеведческий музей», ул.Ленина, 36 18:30 200 м Олег Суконко, доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач Республики Беларусь. Главный внештатный онколог Министерства здравоохранения Беларуси. Член Всемирной и Европейской ассоциаций урологов. Директор РНПЦ онкологии и медицинской радиологии им. Н. Н. Александрова. Награжден медалью «За трудовые заслуги». Член Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь по образованию, науке, культуре и социальному развитию Избран членом Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь шестого созыва от Минской области

Витебск Ул.Ленина, 46 18:33 171 м Алексей Сычев, Председатель наблюдательного совета Союза Медицина и фармацевтика-инновационные проекты, почетный консул Словакии в Республике Беларусь, председатель и член исполнительного комитета Ассоциации «Федерация пляжного футбола» в Республике Беларусь, человек года Витебщины-2016, председатель Комитета по обращению лекарственных средств Делового центра экономического развития стран СНГ, исполнительный директор Ассоциации международных фармацевтических производителей в Республике Беларусь, основатель образовательной программы Таленавита.

24.05.2019 Витебск Ул.Суворова, 7 18:36 100 м Денис Денисюк, руководитель и тренер Витебского регионального отделения «Крыльев Ангелов», инженер УП «Витебскоблгаз», мастер спорта Республики Беларусь по легкой атлетике.

Витебск Перекресток ул.Суворова и ул.Крылова 18:38 200 м Ирина Кривко, белорусская биатлонистка, заслуженный мастер спорта Республики Беларусь. Чемпионка Олимпийских игр (2018), чемпионка Европы (2014), серебряный (2019) и двукратный бронзовый призер чемпионата Европы (2014, 2019), серебряный (2009) и бронзовый (2010) призер чемпионата мира среди юниоров (до 19 лет), бронзовый призер чемпионата мира среди молодежи (до 21 года, 2012), бронзовый призер чемпионата Европы среди молодежи (до 21 года, 2011), призер этапов Кубка мира по биатлону (2015, 2017), бронзовый призер Кубка мира IBU (2014). Кавалер ордена «За личное мужество» (2018).

Витебск Успенский собор 18:41 269 м Юрий Марковский, председатель ОО «Белорусская федерация петанка и бочче», заместитель начальника декорационно-постановочного комплекса дирекции технического обеспечения вещания Белорусского телевидения главной технической дирекции Белтелерадиокомпании

Витебск Перекресток ул.Пушкина и ул.Замковой, театр им.Я.Коласа 18:44 222 м Максим Устинович

Витебск Центр Кировского моста 18:47 217 м Игорь Каныгин, Белорусский и советский борец греко-римского стиля. Заслуженный мастер спорта СССР. Обладатель звания лучшего спортсмена в мире греко-римских борцов в полутяжелом весе (1980-1988). Серебряный призер Олимпийских игр (1980). Трехкратный чемпион мира (1981, 1983, 1985). Серебряный (1985) и бронзовый (1982) призер чемпионатов мира. Обладатель Кубка мира (1982, 1984, 1986, 1985). Чемпион Европы (1980, 1982, 1983, 1985), серебряный призер чемпионата Европы (1984). Чемпион СССР (1980, 1982, 1984, 1987). Кавалер ордена Дружбы народов (1985), награжден медалью «За трудовую доблесть» (1980).

Витебск Ул.Покровская, 11а 18:55 Мероприятия на территории музея М.Шагала

24.05.2019 Витебск Перекресток ул.Калинина и ул.Замковой 19:06 260 м Николай Мартынов, генеральный директор ООО «Управляющая компания холдинга «Белорусская кожевенно-обувная компания «Марко». Заслуженный работник промышленности Республики Беларусь (2011). Депутат Витебского областного Совета депутатов 25-го и 26-го созывов. Член Совета по развитию предпринимательства в Республике Беларусь. Член Комиссии Парламентского Собрания Союза Беларуси и России по экономической политике. Награжден медалью «За трудовые заслуги», юбилейными медалями «90 лет Вооруженных Сил Республики Беларусь», «60 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941 — 1945 гг.», «65 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941 — 1945 гг.», «65 год вызвалення Рэспублікі Беларусь ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў», орденом «Содружество», серебряной медалью «МПА СНГ. 20 лет», Почетной грамотой Национального собрания Республики Беларусь, Почетной грамотой Совета Министров Республики Беларусь, Почетной грамотой Межпарламентской Ассамблеи государств — участников Содружества Независимых Государств. Кавалер Ордена Почета (2019)

Витебск Перекресток с 2-й ул.Калинина 19:09 300 м Максим Недосеков, белорусский легкоатлет, прыгун в высоту. Чемпион Европы среди юниоров (2017), серебряный призер чемпионата Европы (2018), бронзовый призер Континентального кубка IAAF (2018), чемпион Республики Беларусь (2017, 2018)

Витебск Ул.Калинина, 5 19:13 319 м Олег Рябцев, белорусский батутист, мастер спорта международного класса. Двукратный чемпион мира (2017, 2018), бронзовый призер чемпионата мира (2015), чемпион Европы (2018), серебряный (2016) и бронзовый (2014) призер чемпионата Европы, победитель этапов Кубка мира (2017, 2019), серебряный (2016, 2018, 2019) и бронзовый (2017, 2018) призер этапов Кубка мира.

24.05.2019 Витебск Ул.Калинина, 24 19:17 207 м Светлана Окружная, артистка Национального академического драматического театра им. Якуба Коласа. Народная артистка Беларуси (1991). Заслуженная артистка БССР (1976), Лауреат премии «За духовное возрождение» (2006). Обладательница медали (1997) и ордена Франциска Скорины (2007), приза Белорусского союза театральных деятелей «Хрустальная Павлинка» (2002). Лауреат премии «Женщина года» по версии Международного биографического центра (Англия, 1997-1998). Лауреат премии «Женщина года–2004» по версии Американского биографического института. Лауреат Международной «Премии мира» Американского биографического института (2005), Член Витебской городской организации Белорусского союза женщин и Витебской областной организации Белорусского Общества Красного Креста. Обладатель почетного звания «Витебчанин года» (2016).

Витебск Пл.Победы 19:20 250 м Владислав Гончаров, белорусский батутист. Мастер спорта международного класса. Олимпийский чемпион (2016), серебряный и бронзовый призёр чемпионатов мира (2014, 2015), чемпион Европы (2014, 2016), серебряный (2016) и бронзовый (2014) призер чемпионатов Европы, серебряный призёр Европейских игр (2015).