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Премьер-министры Беларуси и России обсудили интеграционные вопросы
Источник материала: Партизан
Премьер-министр Беларуси Сергей Румас со своим российским коллегой Дмитрием Медведевым провели переговоры, посвященные российско-белорусскому сотрудничеству в торгово-экономической сфере, а также согласовали актуальные вопросы интеграционного взаимодействия в рамках Союзного государства и Евразийского экономического союза, сообщается на
Премьер-министры России и Беларуси встретились уже в третий раз в течение текущего года, передает
«Как мы и договаривались в Ереване, мы получили от вас оперативно предложения об интеграции в рамках Союзного государства. Мы тщательно проработали их и так же оперативно вам представили свои предложения. Я думаю, что мы сегодня сможем обсудить их. На 70% наши позиции одинаковы. И сегодня хотелось бы по оставшимся 30% понять, где и в чем у нас различия и какие решения есть», – сказал Сергей Румас.
При этом не сообщается, обсуждали ли стороны спорные вопросы грязной нефти, цены на газ, а также ограничения Россельхознадзора поставок белорусских продуктов на рынок России.
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Премьер-министр Беларуси Сергей Румас со своим российским коллегой Дмитрием Медведевым провели переговоры, посвященные российско-белорусскому сотрудничеству в...
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