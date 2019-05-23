ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Премьер-министры Беларуси и России обсудили интеграционные вопросы

24.05.2019 19:17 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Премьер-министр Беларуси Сергей Румас со своим российским коллегой Дмитрием Медведевым провели переговоры, посвященные российско-белорусскому сотрудничеству в торгово-экономической сфере, а также согласовали актуальные вопросы интеграционного взаимодействия в рамках Союзного государства и Евразийского экономического союза, сообщается на сайте российского правительства.

Премьер-министры России и Беларуси встретились уже в третий раз в течение текущего года, передает "Белсат".

«Как мы и договаривались в Ереване, мы получили от вас оперативно предложения об интеграции в рамках Союзного государства. Мы тщательно проработали их и так же оперативно вам представили свои предложения. Я думаю, что мы сегодня сможем обсудить их. На 70% наши позиции одинаковы. И сегодня хотелось бы по оставшимся 30% понять, где и в чем у нас различия и какие решения есть», – сказал Сергей Румас.

При этом не сообщается, обсуждали ли стороны спорные вопросы грязной нефти, цены на газ, а также ограничения Россельхознадзора поставок белорусских продуктов на рынок России.





 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Премьер-министр Беларуси Сергей Румас со своим российским коллегой Дмитрием Медведевым провели переговоры, посвященные российско-белорусскому сотрудничеству в...
 
Новости дня
Новости разные
 
У Беларусь пешшу прыйшоў турыст-нелегал з Даніі
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

23.05.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
24.05.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Савецкая вёска
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика