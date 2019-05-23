Последний звонок. Как проходило прощание со школой в СССР?

Источник материала: Аргументы и факты

Близится к завершению очередной учебный год. Без пяти минут выпускники размышляют над тем, чем будут заниматься дальше, а их родители, бабушки и дедушки придаются ностальгическим воспоминаниям о своих годах чудесных.

«АиФ» вспомнил, как проходили школьные последние звонки в советское время и как отмечают праздник в белорусских учебных заведениях сейчас.

ЗНАЧИМОСТЬ ОБРАЗОВАНИЯ

В Беларуси традиционно отмечают последний звонок в конце мая. Торжества проходят в тот момент, когда учеба уже закончилась, а выпускные экзамены еще не начались.

Обычай такого праздника зародился еще в СССР, но вот, когда именно, установить невозможно. Временем появления последнего звонка чаще всего считают 1970-е годы. В Министерстве образования решили прибавить среднему образованию значимости и ввести для этого новый праздник. Раньше в школах отмечали только выпускной. Идея прижилась, правда, проводить последний звонок стали не во всех школах сразу, традиция вводилась постепенно. Дату последнего звонка каждая школа определяла сама, но чаще всего это было 25 мая.

При этом в других источниках есть информация, что идея праздника принадлежит советскому педагогу, заслуженному учителю школы РСФСР Федору Брюховецкому, а впервые праздник, посвященный последнему звонку, прошел 25 мая 1948 года в Москве в школе №182.

В начале суверенной истории Беларуси учебный год также чаще всего завершался 25 мая, а вместе с ним проводился последний звонок. Однако в середине 2000-х годов учебный год продлили на неделю, а даты его окончания и проведение торжественного праздника по этому случаю «развели». Сейчас чаще всего последний звонок отмечается на один-два дня раньше официального окончания учебного года.

ТРАДИЦИИ

К этому празднику обычно украшается актовый зал, школьники оформляют стенгазеты с рассказами о каждом выпускном классе. Устраивают концерт, в котором за официальной частью с выступлением директора, учителей и торжественными словами обычно следует небольшой «капустник».

Относится к традиционным атрибутам и особая одежда – советского покроя школьная форма с фартуками для девушек. Юноши, как правило, надевают строгий костюм. Самые лучшие и эффектные наряды ученики чаще всего приберегают на выпускной вечер.

Неизменный атрибут школьного праздника – колокольчик, в который звонит первоклассница, сидя на плече у ученика выпускного класса. Хотя современные технологии диктуют свои условия. В 2018 году в Барановичах на торжественной линейке, посвященной окончанию учебного года, первоклассницу заменил… дрон – беспилотный летательный аппарат, к которому привязали колокольчик.

Ни 50 лет назад, ни сейчас мероприятие не обходится без букета цветов учителям. Можно быть спокойным: по закону дарить цветы педагогам можно. Лишь бы букет был не слишком дорогим (до 125 руб.). Миллион алых роз могут расценить как взятку.

Последний звонок нельзя представить без музыкального сопровождения. В советское время особенно популярными были композиции «Когда уйдем со школьного двора», «Школьные годы чудесные», «Не повторяется такое никогда». К слову, под первую из них ученики выпускного класса чаще всего танцевали прощальный вальс.

В наши годы к данному списку добавилась песня «Школьная пора» в исполнении Татьяны Овсиенко.

Кроме того, особенно полюбилась нынешнему поколению романтическая композиция «Школа, школа, я скучаю» группы «Любовные истории».

Еще один атрибут – лента с надписью «Выпускник», которую повязывают ученики 11-х классов. В советское время ее чаще всего использовали как раз-таки во время последнего звонка. Но сейчас – на выпускном вечере.

Также в некоторых школах существует традиция запускать в небо воздушные шарики, которые символизируют прощание с детством. Однако Минприроды призывает отказаться от этой затеи, так как материалы, из которых сделаны воздушные шары, опасны с точки зрения экологии. Вместо запуска воздушных шариков лучше посадить цветы, деревья или сделать клумбу от каждого выпускного класса.

В то же время празднование последнего звонка редко затягивается и не проводится слишком масштабно. Ведь впереди сложные выпускные экзамены, которые чаще всего начинаются через несколько дней после торжества.

КСТАТИ

В 2019 году в белорусских школах и гимназиях торжественное мероприятие «Последний звонок» рекомендуется провести 29 или 30 мая. Выпускной вечер в 11-м классе – 8 или 9 июня. В Минске последний звонок пройдет 29 мая. Это связано с годовщиной трагических событий, произошедших в столице в подземном переходе станции метро «Немига» 20 лет назад.