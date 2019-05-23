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Президент Беларуси ознакомился с благоустройством территорий, прилегающих к МКАД. Репортаж СТВ

24.05.2019 20:53 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Как обустроить Минскую кольцевую? Этот вопрос 24 мая был в центре внимания Президента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Президент Беларуси ознакомился с благоустройством территорий, прилегающих к МКАД. Репортаж СТВ

Как минимум по двум причинам. Трассу сделали комфортную, ехать одно удовольствие. А вот что вдоль нее – непаханое поле работы. Красивых, радующих глаз видов маловато. Да и Европейские игры на носу. Почему бы к большому спортивному празднику не сделать приятный ландшафтный дизайн? Соревнования закончатся, а эстетика – останется.

Президент Беларуси ознакомился с благоустройством территорий, прилегающих к МКАД. Репортаж СТВ

Плюс она станет дополнительным мотиватором для превращения кольцевой в настоящую экономическую артерию. В приятном месте, где возникнет желание притормозить, и у бизнесмена будет больше причин открыть кафешку, сделать гостиницу или сервис. Обустроенная дорога – это стратегический ресурс, который кормит и создает новые возможности.

Президент Беларуси ознакомился с благоустройством территорий, прилегающих к МКАД. Репортаж СТВ

Корреспондент Анастасия Иванникова – подробнее о задачах, поставленных главой государства на Минской кольцевой.

С этой трассой протяженностью чуть больше 56 километров уж точно знаком каждый минчанин. Едва ли не для всех Минская кольцевая – настоящий спаситель и самый быстрый способ добраться домой или, наоборот, на работу без частых светофоров и низких скоростей.

Президент Беларуси ознакомился с благоустройством территорий, прилегающих к МКАД. Репортаж СТВ

Уже вряд ли кто-то вспомнит, как было без нее – движение по кольцевой запустили еще в далеком 1962-м. Сейчас этой автомагистрали никуда: при закрытии даже самого маленького участка – к примеру, на ремонт – пробки в 8 баллов звучат как приговор.

«Изъять эти участки, чтобы неповадно другим было»: Президент призвал применять санкции к невыполняющим договоры инвесторам

А еще Минская кольцевая многое может рассказать о нашей гостеприимной стране.

Президент Беларуси ознакомился с благоустройством территорий, прилегающих к МКАД. Репортаж СТВ

Анастасия Иванникова, СТВ:
Минская кольцевая – это автодорога первого класса с пропускной способностью до 85 тысяч машин в сутки. Цифры говорят сами за себя. Для каждого гостя и торгового партнера именно в дорожном путешествии начинается знакомство с Беларусью. Неудивительно, что внимание к модернизации дорог и развитию придорожной инфраструктуры особое.

Президент Беларуси ознакомился с благоустройством территорий, прилегающих к МКАД. Репортаж СТВ

Александр Лукашенко даже назвал столичную автомагистраль лицом страны. А вот каким оно будет, зависит только от каждого из нас. Но всем приятно было бы увидеть кольцевую красивой, ухоженной и благоустроенной. «Зеленая» и «синеокая» Беларусь – это уже бренд. Из года в год ведутся активные работы по озеленению и наведению порядка. Вот и сейчас вдоль МКАД намерены высадить почти 2000 деревьев и 32 тысячи кустарников, чтобы автомагистраль «заиграла». Так же «заиграть» должны и другие дороги.

Президент Беларуси ознакомился с благоустройством территорий, прилегающих к МКАД. Репортаж СТВ

Александр Лукашенко: «Надо благоустраивать Беларусь, нельзя останавливаться»

И ведь действительно: Европейские игры стартуют буквально через несколько недель. Первенство, конечно, предстоит грандиозное. Только спортсменов мы ожидаем больше 4000, туристов – в разы больше. На высшем уровне должно быть все: красивый город, удобные и комфортные места для проживания, вместительные спортивные арены, ну и, конечно, налаженная транспортная сеть. Ведь «Как добраться?» – едва ли не первый вопрос, который волнует каждого гостя уже в аэропорту. И на него мы готовы дать ответ.

Президент Беларуси ознакомился с благоустройством территорий, прилегающих к МКАД. Репортаж СТВ

Вниманию Президента – брендированный пассажирский транспорт, в том числе для региональных перевозок. А вот автомобили Geely даже немного перепрофилировали – 320 наших кроссоверов превратятся в такси. Одним словом, достижения белорусского автопрома иностранные гости точно смогут оценить.

Президент Беларуси ознакомился с благоустройством территорий, прилегающих к МКАД. Репортаж СТВ

– Ну, как тебе эта машина? Объективно.
– Хорошая машина. Спокойная, комфортная, для размеренной езды.
– Мне тоже нравится эта машина.

А вот что гости увидят из окна этих самых авто? Давайте присоединимся к необычному кортежу.

Александр Лукашенко рассказал, какой видит идеальную кольцевую

Александр Лукашенко во время поездки по МКАД: «Убрать все лишние заборы, пусть люди высаживают зелёное насаждение»

С трепетом и бережливостью нужно относиться и к таким важным для каждого белоруса местам.

Президент Беларуси ознакомился с благоустройством территорий, прилегающих к МКАД. Репортаж СТВ

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Надо здесь заняться дополнительно посадкой деревьев. И они, кто там лежит (они нас видят), спасибо скажут. По периметру туи можно. Подумайте, как окончательно благоустроить Куропаты. Когда-то мы еще пройдем, посмотрим. Но недопустимо, чтобы кто-то тут что-то делал без разрешения. Это же политическая демонстрация. Можешь прийти – пожалуйста, помолись, положи цветы, поговори со своими родственниками или с кем ты хочешь и уходи, не мешай. Не мешай этим людям.

Президент Беларуси ознакомился с благоустройством территорий, прилегающих к МКАД. Репортаж СТВ

А еще никто не должен оставаться в стороне от благоустройства. Тогда Минская кольцевая уж точно заиграет новыми красками. Ни жители домов-соседей автотрассы, ни владельцы придорожных объектов.

Президент Беларуси ознакомился с благоустройством территорий, прилегающих к МКАД. Репортаж СТВ

Александр Лукашенко:
Вот эти объекты возле дорог – ландшафтные дизайнеры (хотя у нас их практически нет) надо обязательно, чтобы разработали планы. Вот его территория и прилегающая – пусть он платит деньги или сам по плану благоустраивает. Не то, что понатыкали – Президент едет, натыкаем этих деревьев.

Ухоженная, удобная, обустроенная, сделанная с душой. Именно такой и должна быть идеальная Минская кольцевая. Такой в будущем ее и видит наш Президент. Тем более и умение, и навыки, и способности для того, чтобы сделать уникальный объект есть.

Президент Беларуси ознакомился с благоустройством территорий, прилегающих к МКАД. Репортаж СТВ

Президент о благоустройстве территории у МКАД: «За сутки больше сделали, чем за год»

Что и говорить, такое отношение – по-хозяйски и с душой – дорогого стоит. Но какой бы стала Беларусь, если бы небезразличным был каждый белорус? С любовью и теплотой относился к каждому – или хотя бы родному – уголку. Оберегал, переживал за успехи, участвовал в благоустройстве. Тогда наша страна уж точно бы стала красивее и еще гостеприимнее.

 

Люди в материале: Александр Лукашенко, Анастасия Иванникова
 
Теги: знакомства
 
 
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Новости Беларуси. Как обустроить Минскую кольцевую? Этот вопрос 24 мая был в центре внимания Президента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
 
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