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Переговоры о цене на российский газ будут вестись в рамках "пакетного принципа" - Ляшенко

24.05.2019 20:36 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Вице-премьер Беларуси Игорь Ляшенко заявил, что изменился формат переговоров о цене на газ для республики с 2020 года,  теперь переговоры ведутся по "пакетному принципу".

"Этот вопрос (о цене на газ – ИФ) будут рассматриваться немного в другом формате - в рамках пакетного принципа", - сказал Ляшенко после переговоров белорусского премьера Сергея Румаса с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым по нефтяной проблематике в пятницу.

Вице-премьера цитирует агентство БелТА.

Как сообщалось, в конце апреля министр энергетики Беларуси Виктор Каранкевич провел переговоры по газовой теме с главой Минэнерго России Александром Новаком в Москве. Об итогах переговоров не сообщалось.

Ранее официальные лица в Минске отмечали обеспокоенность в связи с отсутствием реакции Москвы на предложение белорусской стороны активизировать газовые переговоры. В соответствии с согласованным в апреле 2017 года межправительственным протоколом, срок действия согласованной цены на газ для Беларуси ($127 за 1 тыс. кубометров) истекает в 2019 году. Ранее руководство Беларуси неоднократно заявляло, что рассчитывает получать газ по цене, которая действует для Смоленской области РФ.

 
Теги: Минск
 
 
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Вице-премьер Беларуси Игорь Ляшенко заявил, что изменился формат переговоров о цене на газ для республики с 2020 года,  теперь переговоры ведутся по "пакетному...
 
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