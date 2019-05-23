Источник материала: Интерфакс

Вице-премьер Беларуси Игорь Ляшенко заявил, что изменился формат переговоров о цене на газ для республики с 2020 года, теперь переговоры ведутся по "пакетному принципу".

"Этот вопрос (о цене на газ – ИФ) будут рассматриваться немного в другом формате - в рамках пакетного принципа", - сказал Ляшенко после переговоров белорусского премьера Сергея Румаса с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым по нефтяной проблематике в пятницу.

Вице-премьера цитирует агентство БелТА .

Как сообщалось, в конце апреля министр энергетики Беларуси Виктор Каранкевич провел переговоры по газовой теме с главой Минэнерго России Александром Новаком в Москве. Об итогах переговоров не сообщалось.

Ранее официальные лица в Минске отмечали обеспокоенность в связи с отсутствием реакции Москвы на предложение белорусской стороны активизировать газовые переговоры. В соответствии с согласованным в апреле 2017 года межправительственным протоколом, срок действия согласованной цены на газ для Беларуси ($127 за 1 тыс. кубометров) истекает в 2019 году. Ранее руководство Беларуси неоднократно заявляло, что рассчитывает получать газ по цене, которая действует для Смоленской области РФ.