ГУО «Средняя школа № 1 г. Бреста» готовится отметить свой 5-летний юбилей

Источник материала: Виртуальный Брест

1 сентября 2019 года ГУО «Средняя школа № 1 г. Бреста» отметит свой 5-летний юбилей. К пятому Дню рождения учащиеся школы приготовили множество подарков. На церемонии награждения «Созвездие талантов – 2019» более 80 учащихся получили дипломы за победу в различных олимпиадах, конкурсах, фестивалях, выставках и акциях, 56 из которых – дипломы за победу в олимпиадах различного уровня. Главными героями этого праздника стали талантливые учащиеся, их родители и учителя.



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Традиционным для школы стал и праздник физкультуры и спорта «Физкульт – Ура!». Благодаря упорству и силе духа Средняя школа № 1 г. Бреста впервые заняла 1-ое место в круглогодичной спартакиаде школьников среди государственных учреждений образования Московского района г. Бреста в 2018/2019 учебном году (свыше 500 учащихся). Уже второй раз в школе прошел конкурс на звание лучшего спортсмена школы. Среди учащихся младшей возрастной группы лучшей стала Сахарчук Юлия, учащаяся 3 «А» класса, награду которой вручили Наталья Вощенко и Жанна Голодко, члены волейбольной команды «Прибужье», мастера спорта, неоднократные чемпионки и обладатели Кубка РБ. В старшей возрастной группе лучшей спортсменкой стала Подшибякина Марта, учащаяся 10 «А» класса. Награду Марте вручила Юлия Нестеренко, заслуженный мастер спорта, олимпийская чемпионка Афин в беге на 100 метров.



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Желаем учащимся и коллективу школы с каждым годом приумножать победы.



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Пусть эти победы не будут последними, пусть каждое старание и упорный труд обязательно приводят к призовым местам и заслуженным наградам.