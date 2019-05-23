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Институт Конфуция создадут в Брестском госуниверситете им. Пушкина

24.05.2019 22:56 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Институт Конфуция создадут в Брестском государственном университете им. А.С. Пушкина. Соглашение об этом подписано сегодня во время визита в Брест делегации Министерства образования Китая во главе с заместителем министра Тянь Сюэцзюнем, передает корреспондент БЕЛТА.


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news66499.php

Институт Конфуция создадут в Брестском госуниверситете им. Пушкина

Соглашение подписано между Брестским госуниверситетом, Аньхойским университетом и штаб-квартирой институтов Конфуция. "Подписание соглашения имеет важное значение - это продвижение дружбы между нашими странами, укрепление сотрудничества в области образования. Развитие межгосударственных отношений зависит от взаимопонимания народов, понимания языков. Мы организовали в Китае уже восемь центров по изучению Беларуси, в двух китайских вузах открыты специальности "белорусский язык". Также стимулируем изучение китайского языка в Беларуси", - отметил Тянь Сюэцзюнь.

Он добавил, что министерства образования Беларуси и КНР подписали соглашение о двустороннем признании дипломов и ученых степеней, что будет способствовать обмену студентами. По словам замминистра Китая, в Беларуси сейчас обучается более 3,2 тыс. студентов из Поднебесной.

Институт Конфуция в БрГУ им. Пушкина будет создан на базе действующего центра по изучению Китая. С открытием нового объекта у брестчан расширятся возможности для изучения китайского языка. Обсуждается возможность набора групп дошкольников, школьников, студентов, взрослых слушателей. "В течение пяти лет планируется, что на базе Института Конфуция на факультете иностранных языков будет открыта специальность "китайский язык". Для горожан в течение года будет организована обширная культурная программа. Ее изюминкой станет празднование китайского Нового года. Планируется, что к нам будут приезжать делегации Аньхойского университета, провинции Аньхой, посольства КНР в Беларуси. В итоге будут развиваться культурные связи между нашими странами", - сказал проректор по научной работе брестского вуза Александр Будько.

 
Теги: Брест
 
 
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